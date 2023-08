Come pulire correttamente i tuoi AirPods ed eliminare tutto lo sporco

By

Come pulire gli AirPods nel modo giusto, senza danneggiarli in alcun modo. In questo modo li libererai da tutto lo sporco accumulatosi.

Sicuramente avete la premura di caricare gli AirPods ogni giorno, ma li igienizzate anche? Anche se non sono visibilmente sporchi, probabilmente avrebbero bisogno di una bella pulita. Nelle fessure degli auricolari si incastrano, non solo lo sporco e il cerume, che – nei fatti – attutiscono il suo riprodotto – ma anche batteri. Inserire, ripetutamente, gli auricolari nelle orecchie – senza disinfettarli – può permettere ai batteri di attraversare il condotto uditivo, provocando un’infezione. Ecco come pulirli correttamente.

I modi migliori per pulire gli AirPods

Apple consiglia di pulire gli AirPods con una salvietta disinfettante o imbevuta di alcol per pulire solamente le superfici esterne, escludendo la rete dell’altoparlante. Se utilizzate liquidi per pulire gli auricolari, asciugateli completamente prima dell’uso.

Per le reti del microfono e dell’altoparlante, è consigliato utilizzare un batuffolo di cotone asciutto e una spazzola a setole morbide per rimuovere delicatamente lo sporco.

Non premete troppo forte sennò lo sporco potrebbe penetrare attraverso la rete e sarebbe difficile, se non impossibile, rimuoverlo in quella posizione.

Pulire gli auricolari con punte in silicone rimovibili

Se avete un set di auricolari con punte in silicone rimovibili, come AirPods Pro o JBL Reflect Flow Pro, vi accorgerete che la pulizia sarà più agevole.

La la punta in silicone aiuta a proteggere l’altoparlante dal cerume e altro sporco: inoltre, si staccano facilmente.

Per pulire gli inserti, rimuoveteli dagli auricolari e immergeteli in acqua tiepida e sapone per 30 minuti.

Successivamente, utilizzate un panno pulito o un batuffolo di cotone per rimuovere eventuali residui di cerume o sporco e lasciare asciugare completamente le punte in silicone.

Da disinfettare anche la custodia di ricarica

È importante pulire anche la custodia degli auricolari wireless.

Per prima cosa, utilizzate un panno morbido, asciutto e privo di lanugine per rimuovere lo sporco. Potete inumidire leggermente il panno con acqua o alcool, ma evitate di far penetrare liquidi nelle porte di ricarica.

Sebbene alcuni auricolari siano pubblicizzati come impermeabili (o resistenti all’acqua), non è consigliabile immergerli in acqua per pulirli.

Meglio, infatti, pulire esclusivamente le punte rimovibili in silicone. Pertanto, inumidite un panno in microfibra o un batuffolo di cotone e rimuovete delicatamente lo sporco.

Inoltre, è sconsigliato utilizzare un oggetto appuntito, come una spilla da balia, per pulire l’altoparlante o la rete del microfono, poiché potrebbe forare l’altoparlante.

Utilizzate, invece, in alternativa, uno spazzolino a setole morbide o uno stuzzicadenti di legno per rimuovere delicatamente eventuali residui.

I metodi elencati possono essere presi in considerazione anche per avviare la pulizia dei classici auricolari con filo.