Come eliminare una cimice senza toccarla: basteranno 40 secondi per liberarsene

D’estate e d’inverno non mancano mai. Pronte a infestare casa e giardini con la loro presenza, sbarazzarsi delle cimici sembra impossibile. Eppure c’è una soluzione che pochissime persone conoscono: ti spieghiamo come eliminare una cimice in 40 secondi!

Le cimici hanno invaso anche i tuoi giardini? Non riesci a staccarle dai vestiti? Svolazzano sempre in casa e negli spazi esterni con quel loro ronzio fastidioso? Devi allora provare questa tecnica per sbarazzartene definitivamente: in soli 40 secondi risolvi il problema.

Cimici, cosa sono e come sbarazzarsene

Insetti definiti cosmopoliti perché abitano ogni continente della Terra, le cimici sanno davvero infastidire. Se pestate per sbaglio, rilasciano un odore nauseabondo, se lasciate in casa, si attaccano a tende e vestiti, in giardino invece, finiscono per distruggere piante da frutto e non solo.

Scientificamente sono definite insetti emitteri. Una cimice la riconosci dal suo caratteristico colore verde che può però trarre in inganno. Devi infatti sapere che a seconda della stagione dell’anno, questo insetto assume una colorazione differente: verde in estate, marrone-viola in autunno/inverno.

Sebbene sia un insetto che, come abbiamo detto poc’anzi è diffuso in tutto il mondo, predilige soprattutto le aree mediterranea. Ci sono due luoghi in cui però delle cimici non c’è mai stata traccia: continente Artico e Antartico. In ogni caso, non sopravvivono in luoghi in cui la temperatura esterna o interna è inferiore a 5 gradi.

Sbarazzarsi delle cimici sembra davvero un’ardua impresa. Se anche tu ancora non hai trovato una soluzione, continua a leggere perché stiamo per rivelarti un sistema che ti salverà la vita e il giardino: in soli 40 secondi puoi eliminare definitivamente questi insetti.

Come eliminare una cimice in 40 secondi

Le cimici si nutrono delle linfe delle piante e questo è davvero un problema se hai un giardino da curare. Se anche tu hai provato ogni rimedio possibile per tentare di sbarazzarti di questi insetti ma senza successo, ti consigliamo di continuare a leggere perché abbiamo una soluzione definitiva per te.

Puoi dire definitivamente addio alle cimici in 40 secondi se utilizzi questo sistema che solo i giardinieri più esperti conoscono. Devi procurarti un solo ingrediente di facile reperibilità: stiamo parlando del sapone molle potassico.

Si tratta di un ingrediente naturale che non danneggia piante e coltivazioni ma che al contempo stermina le cimici. Tempo d’azione? Brevissimo: solo 40 secondi! Attenzione alla posologia: sono necessari 1500 ml ogni 1000 litri di acqua. Puoi utilizzare la classica pompa a zaino se ne sei provvisto ed è questa la tecnica più consigliata, o se hai un piccolo giardino anche un nebulizzatore molto capiente.

Il trattamento si deve effettuare sempre in tarda serata, quando i fiori si chiudono e non si rischia così di danneggiarli. Bisogna procedere a “ripulire” le piante dalle cimici in un ordine preciso e cioè, prima dall’alto verso il basso e poi dal basso verso l’alto. Dopo 5 minuti dal trattamento, è necessario bagnare nuovamente le piante ma solo con acqua in modo che il sapone vada via completamente.

Ripetere poi il trattamento a distanza di 10 giorni: cimici addio con questo sistema che è naturale, economico e soprattutto rapido ed efficace. Esistono anche altri metodi sempre green per allontanarle dal tuo giardino senza insetticidi chimici. In questo modo puoi sbarazzarti di questi fastidiosi insetti a distanza, senza nemmeno toccarli.