Come eliminare lo sporco più difficile dal water: il rimedio è in dispensa

Il water deve essere igienizzato ogni giorno. Per evitare di usare prodotti chimici, per fortuna, esistono molti rimedi. Vediamone uno super efficace.

L’ingrediente per pulire il water in modo efficace si trova in tutte le dispense, senza fatica.

L’importanza di disinfettare il water

La stanza da bagno, unitamente a tutti i pezzi e soprattutto il water, deve essere pulito tutti i giorni, con grande accuratezza. E’ di fondamentale importanza togliere germi e batteri. Talvolta, però, nonostante il water si pulisca costantemente e quotidianamente, la porcellana può diventare gialla e far sembrare la tazza costantemente sporca.

Per fortuna, esistono molti metodi per far diventare di nuovo bianco il water ed igienizzarlo al tempo stesso. Non solo prodotti chimici, dunque, ma anche elementi naturali che si possono trovare con facilità nella propria cucina.

Perché il water ingiallisce? Per via del calcare e delle incrostazioni che, sedimentandosi, ingialliscono la tazza. Per scongiurare questo ingiallimento, si può procedere alla pulizia quotidiana del water con un ingrediente.

Water sporco, l’ingrediente per pulirlo completamente

Molto spesso l’ingiallimento o annerimento del wc non sono dovuti soltanto alla sporcizia ma anche al non uso della tazza per molto tempo. Quindi potrebbe succedere di arrivare in una casa nuova e trovare un water già macchiato. In questo caso, non bisognerà allarmarsi.

Basterà andare nella propria dispensa e cercare del sale grosso. Si tratta di un rimedio ereditato dalle nostre nonne, sicuramente a basso costo ma soprattutto ecologico. Ti basteranno 100 grammi di sale grosso da versare direttamente nella tazza. Indossando dei guanti che ti proteggano le mani, cerca di distribuire il sale grosso nel modo più uniforme possibile lungo le pareti del wc. Proprio con le mani protette dai guanti dovrai cercare di distribuire il sale grosso soprattutto dove si sono formate le incrostazioni più gravi.

Il sale grosso dovrà essere lasciato agire per tutta la notte. Meglio effettuare questo trattamento la notte, quando si prevede che il wc non verrà utilizzato. Al mattino potrai tirare tranquillamente lo scarico. Ti accorgerai subito di come la tua tazza sarà più bianca e come nuova.

Questo trattamento non dovrebbe essere fatto soltanto una volta ma con cadenza periodica, almeno ogni quindici giorni. Un risultato simile si può ottenere anche con il classico bicarbonato da cucina, adoperato non soltanto nelle preparazioni culinarie ma anche per tutte le sue proprietà. Tra queste, quelle sbiancanti. Tant’è che può essere usato nel bucato ma anche nel wc per farlo diventare bianchissimo.

Perciò, al bando prodotti chimici che, magari non sono nemmeno efficaci come promettono, meglio attingere alla propria dispensa e fidarsi delle nostre nonne e dei loro rimedi naturali tramandati nel tempo. Provare per credere e non tornare più indietro.