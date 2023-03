Come eliminare le macchie di olio dalla tovaglia: questo ingrediente assorbe tutto

By

Come eliminare le macchie di olio dalla tovaglia? Ecco l’ingrediente che salverà il tuo copritavolo: proprio questo è in grado di assorbire tutto e donare lucentezza, profumo e pulizia ai tuoi canovacci e non solo.

Se anche tu hai una tovaglia ricoperta da macchie di olio, non preoccuparti. Abbiamo la soluzione che fa al tuo caso. Devi procurarti questo ingrediente che è in grado di assorbire in pochi minuti anche il condimento più ostinato di tutti.

Tovaglie macchiate, come pulirle con ingredienti naturali

Le tovaglie sono le migliori alleate della nostra tavola. Tutti le utilizziamo per una questione di comodità e pulizia, ma quante volte ti sarà capitato di macchiarle versandoci sopra del vino o facendo cadere dell’olio?

Sappiamo tutti quanto queste macchie finiscano per diventare ostinate tanto che nemmeno dieci lavaggi nel nostro elettrodomestico preferito, la lavatrice, possono tornarci utili. Sicuramente, potrai smacchiare la tua tovaglia utilizzando prodotti talvolta costosi ma anche chimici, che non ti garantiscono però un risultato per forza efficace al 100%.

Se ti dicessimo che esiste invece un ingrediente naturale che può risolvere il problema delle macchie ostinate, ci crederesti? Ecco come puoi sbarazzarti per esempio di macchie di olio dalla tovaglia semplicemente ricorrendo a questo prodotto che è in grado di assorbire tutto.

Macchie di olio dalla tovaglia, solo così le rimuovi: ecco l’ingrediente che assorbe tutto

Se anche tu ti ritrovi a dover buttare tante volte pure le tue tovaglie preferite perché macchiate in maniera irrimediabile, sappi che da oggi non dovrai più farlo. Ti proponiamo una soluzione che salverà i tuoi copritavolo.

Devi procurarti un ingrediente che è in grado di assorbire tutto, che è capace persino di eliminare le macchie di olio. Curiosa di scoprire di che cosa stiamo parlando? L’ingrediente in questione è l’aceto di vino bianco.

Ebbene sì, proprio questo ingrediente naturale che ha proprietà disinfettanti, detergenti e smacchianti, ti ritornerà utile per eliminare macchie di olio dalla tovaglia semplicemente seguendo questi passaggi.

La prima cosa che devi fare è riempire un recipiente piuttosto capiente con acqua a temperatura ambiente. Aggiungi poi un bicchiere da 250 ml di aceto di vino bianco ed immergi la tua tovaglia macchiata nella soluzione, lasciandola in ammollo per quattro ore.

Di tanto in tanto strofina con una spazzola o semplicemente con la tecnica dello sfregamento, la tovaglia. Trascorso questo tempo di ammollo, risciacqua la tovaglia con acqua tiepida a mano. In alternativa, fai un lavaggio rapido in lavatrice assicurandoti di selezionare il programma giusto a seconda del tessuto.

Lasciala asciugare poi al sole e vedrai che, terminato il processo di asciugatura, non ci sarà più nessuna macchia sulla tua tovaglia. Esistono però anche altri rimedi per poter eliminare le macchie di olio dalla tovaglia.

Per esempio, puoi realizzare una ricetta fatta con sapone per panni e acqua calda. In questo caso dovrai sempre mettere in ammollo la tua tovaglia in un recipiente capiente aggiungendo il sapone di Marsiglia liquido o ancor meglio uno naturale.

Fai trascorrere almeno tre ore e poi risciacqua la tua tovaglia in lavatrice: vedrai che anche in questo caso avrai risolto il problema delle macchie ostinate. Sai che anche lo shampoo può ritornarti utile per smacchiare la tua tovaglia?

Versaci un tappo sulla macchia e lascia che il prodotto agisca per 10 minuti, poi strofina e risciacqua la tovaglia. Un altro ingrediente che ti consigliamo di procurarti e di tenere a casa per emergenze domestiche è la glicerina.

Questo prodotto, se applicato sulle macchie non soltanto di olio ma pure di vino, può restituire pulizia e brillantezza alle tue tovaglie. Anche il sale è un ingrediente naturale che puoi utilizzare per eliminare le macchie di olio dalla tovaglia, soprattutto se unito con un po’ di sapone bianco.

Prova queste tecniche e vedrai che i risultati sono garantiti. Finalmente potrai dire addio a qualsiasi macchia ostinata semplicemente utilizzando ingredienti che hai nella tua dispensa.