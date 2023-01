Lavatrice, panni morbidi e profumati e senza stirare se lo usi ad ogni lavaggio

Esiste un metodo per avere panni morbidi e profumati e senza stare a stirarli dopo ogni lavaggio. Ecco la soluzione.

Tutti quanti noi durante la giornata ci cambiamo gli indumenti, specie quelli intimi e tendiamo ad accumularli all’interno di un cesto in attesa di preparare la lavatrice e di azionarla.

Questo accade perché molti di noi attendono il momento giusto per far azionare questo elettrodomestico in quanto spende molta energia e ci sono fasce orarie in cui è possibile utilizzarla risparmiando.

Lavatrice: ecco come avere panni puliti e senza doverli stirare

Quando abbiamo azionato la nostra lavatrice non ci resta che attendere il momento in cui questa finirà per poter ritirare il nostro bucato e stenderlo per poter poi una volta asciutto rindossarlo.

Molte volte però, le condizioni meteo non ci permettono di avere subito i nostro indumenti puliti e quindi dobbiamo ricorrere ad alcuni metodi per far si che si asciughino in fretta oppure dobbiamo utilizzare l’asciugatrice.

Spesso, accade che quando non abbiamo questo elettrodomestico, asciughiamo i panni in casa e questo potrebbe portare umidità nelle nostre stanze oltre che sui nostri indumenti e quindi potrebbero prendere un odore sgradevole.

Per questo motivo, si sta cercando di trovare una soluzione anche per l’asciugatura in casa e molti metodi vedono l’uso di un deumidificatore sotto lo stendino o di un panno, di solito un lenzuolo, che avvolge i nostri panni.

Inoltre, una volta asciutti, dovremo fare i conti con le pieghe e in particolar modo dovremo stirare alcuni capi d’abbigliamento che risultano stropicciati e non possono essere indossati in questo modo.

Ma non tutti sanno che ci sono dei metodi per far si che i nostri indumenti, una volta messi in lavatrice possono diventare bianchissimi e possono anche evitare di essere stirati e per ottenere questo risultato abbiamo bisogno di due ingredienti.

Il metodo

Prima di tutto riempiamo il cestello della lavatrice con i nostri indumenti, e dopo andremo a mettere l’ammorbidente e il detersivo. Proprio in questo scomparto andremo ad aggiungere un cucchiaino di zucchero.

Lo zucchero tenderà a non far ammassare gli indumenti e a far si che le pieghe saranno molto di meno e in caso di tende vedremo come queste possono anche non essere stirate e saranno pronte per essere riposizionate sulle finestre.

Inoltre, per avere dei panni bianchissimi basta inserire all’interno della lavatrice posizionandola sui capi d’abbigliamento, un’aspirina che grazie alla sua azione tenderà a levare tutto l’ingiallimento sui nostri panni.

Possiamo anche inserire degli olii essenziali che daranno un tipico odore ai nostri indumenti o delle gocce di limone che andranno anche a disinfettare tutto quanto in modo naturale ed economico.

Con questo metodo, avremo risolto dei grandi problemi che nascono quando utilizziamo la lavatrice e se invece usiamo del bicarbonato, possiamo anche dire addio alle macchie che possono nascere per via del calcare, in quanto questo ingrediente, va a disincrostare il nostro macchinario.

Non vi resta che sperimentare questi metodi per avere i vostri panni puliti e profumati e bianchissimi in tutte le stagioni senza dover perdere tempo con il ferro da stiro.