Dimmi di che colore hai gli occhi e ti dico tutto sulla tua personalità nascosta

Di che colore hai gli occhi? Sai che essi possono svelare tanto su di te? Leggi il profilo che ti identifica e scopri tutto sulla tua personalità nascosta.

Gli occhi dicono davvero tanto di una persona, soprattutto il loro colore. Sai per esempio che a seconda del loro colore puoi scoprire lati nascosti del tuo carattere? Preparati a conoscere meglio te stesso.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima

È proprio vero quello che si dice spesso “Gli occhi sono lo specchio dell’anima”: quante volte te lo sei sentito dire? Molti sono infatti convinti che semplicemente guardando attentamente gli occhi di una persona è possibile comprendere perfettamente chi abbiamo davanti.

E se ti dicessimo che anche il colore gioca un ruolo fondamentale per determinare la personalità e il carattere di qualcuno, ci crederesti? Svolgi anche tu il test degli occhi per scoprire qualcosa in più su di te: il colore dei tuoi occhi dice tutto sulla tua personalità nascosta.

Ognuno di noi è fatto in maniera diversa. Il tuo viso non sarà mai uguale a quello di un altro così come il tuo naso, la tua bocca e i tuoi occhi. A proposito di questi ultimi, concentrati sul loro colore: a seconda che tu li abbia verdi, marroni o azzurri puoi identificare i lati sconosciuti di te stesso. Pronto a metterti alla prova?

Il colore dei tuoi occhi dice tutto sulla tua personalità nascosta

L’iride può avere diverse sfumature, tutte bellissime, alcune particolari tanto da far incantare chi guarda gli occhi di una persona. I colori, che dipendono da alcune caratteristiche genetiche, sono essenzialmente classificabili in tre tinte: marrone, azzurro- blu e verde.

Sai che attraverso l’analisi del colore dei tuoi occhi puoi scoprire qualcosa in più su di te? Corri a leggere il profilo corrispondente e preparati a conoscere tutto sulla tua personalità nascosta.

Se hai agli occhi di colore azzurro o blu, tendenti anche al grigio o cobalto, significa che sei una persona sempre allegra, ottimista e che non si lascia spaventare dagli imprevisti e dagli ostacoli che la vita talvolta pone sul tuo cammino.

Sei una persona altruista, buona e con un cuore davvero grande. Adori stare in compagnia degli altri. Sei l’attrazione del gruppo, lo spirito guida dei tuoi amici: tutti si rivolgono a te per avere consigli e rassicurazioni.

La tua positività attira a te come una calamita tutti quelli che ti circondano e che non vogliono rinunciare alla tua amicizia. Sei una persona fedele e leale: trovarti è una fortuna.

Se invece ha gli occhi marroni, ambrati o color nocciola, significa che essenzialmente sei una persona paziente, calma ma soprattutto equilibrata e particolarmente riflessiva. Non ti spaventano la fatica, il lavoro e i sacrifici.

Non ti lasci andare con gli altri, fai fatica a fidarti ma quando qualcuno entra nel tuo cuore è impossibile che lo lasci andare. Sei una persona matura e responsabile che non sa affrontare però gli imprevisti. In ogni caso, resti il punto di riferimento degli amici e della tua famiglia: è impossibile non volerti bene.

Se invece hai gli occhi di colore verde, tendenti al chiaro o al verde scuro, non importa, resti una persona sicura di sé stessa, decisa ma a tratti anche particolarmente testarda. Nessuno può distoglierti dagli obiettivi che decidi di prefissarti, non esiste ostacolo che possa farti cambiare idea.

Non hai mai paura di esprimere il tuo pensiero: le tue opinioni contano più di ogni altra cosa. L’orgoglio è il tratto distintivo della tua personalità. Se è vero che talvolta ti valorizza, in tante altre situazioni invece rappresenta per te un ostacolo.

Impara a buttare giù i muri difensivi: chi si avvicina a te non lo fa solo per avere un tornaconto personale o per ferirti. La tua sicurezza spesso vacilla ma non ti abbandona. Nonostante ti mostri forte agli occhi degli altri, nascondi in realtà una grande fragilità e sensibilità d’animo.