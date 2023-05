Milano, scontro tra tir e un ciclista: morto un 55 enne

By

Drammatico incidente questa mattina a Milano. Un ciclista di origini cinesi si è schiantato contro un tir nel quartiere Comasina. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che l’uomo in sella alla propria bici non stesse utilizzando la pista ciclabile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della polizia per gli accertamenti e i rilievi del caso. Il ciclista è deceduto subito dopo essere arrivato in ospedale in codice rosso.

Il tragico incidente a Milano

Nella mattinata di oggi, a Milano, un ciclista, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un auto articolato. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente avvenuto nel quartiere Comasina.

Dalle testimonianze e dai primi rilievi effettuati dalla polizia, intervenuta sul luogo della tragedia, sembrerebbe che il ciclista non stesse utilizzando la pista ciclabile. L’uomo, un 55enne di origini cinesi, subito dopo lo schianto è stato trasferito al Niguarda in codice rosso. Purtroppo è deceduto dopo l’arrivo in ospedale a causa delle ferite riportate.

Il conducente del tir, invece, un italiano coetaneo del ciclista, è risultato negativo ai primi accertamenti con l’etilometro.

La dinamica dell’incidente

Dalle prime ricostruzioni e dai rilievi effettuati dalla polizia locale, intervenuta sul luogo dello schianto, sembrerebbe che sia il ciclista, sia il mezzo pesante proseguivano per la stessa direzione, lungo via Comasina.

Entrambi, erano diretti verso la zona centrale del capoluogo lombardo. Lo schianto è avvenuto all’altezza di via Novate quando il camion ha svoltato a destra al semaforo urtando il ciclista con la parte anteriore del mezzo. A quel punto la vittima è stata trascinata per circa 300 metri.

Altri incidenti nel capoluogo lombardo

Purtroppo, quello di questa mattina è l’ennesimo incidente che accade a Milano. Prima di questo, l’ultimo è stato lo scorso 20 aprile dove una ragazza di 39 anni era stata travolta e uccisa da una betoniera, anche lei in sella alla propria bici.

Un altro incidente simile si è verificato lo scorso febbraio all’angolo tra via Loreto e viale Brianza. Il comune di Milano sta cercando di trovare una soluzione nel breve tempo possibile per contrastare questo fenomeno e cercare che incidenti del genere per le strade della città non accadono più.

Lo scorso 4 maggio, durante l’ultima seduta al consiglio comunale, è stata approvata la mozione in cui si chiede che i mezzi pesanti possano circolare sotto la Madonnina soltanto tra le 22 e le 6 del mattino o durante tutto l’arco della giornata ma solo se dotati dei sensori per l’eliminazione dell’angolo cieco.