Colpito da un fulmine sul Gran Sasso: Simone è ancora grave

Simone Toni, il ventottenne di Tivoli, rimane sotto osservazione neurologica e cardiologica all’ospedale dell’Aquila.

L’incidente è avvenuto il giorno di sabato scorso mentre il ragazzo stava facendo un’escursione sul Gran Sasso. I due amici che lo accompagnavano sono riusciti a trasportare a spalla il ragazzo ferito, fino al punto più vicino dove hanno potuto chiedere l’aiuto dei soccorsi.

Il ragazzo resta in prognosi riservata

Non sono migliorate le condizioni di Simone dopo lo sfortunato evento meteorologico che lo ha coinvolto. Il ragazzo è stato colpito da un fulmine mentre stava discendendo a valle con due amici di Roma, dopo un’escursione all’Osservatorio astronomico di Campo Imperatore. Rimane in coma farmacologico indotto.

Il fulmine ha attraversato il ragazzo per poi finire a terra attraverso il tallone. La scarica elettrica gli ha provocato ustioni di media entità in alcune parti del corpo. Simone resta grave ed è attualmente sotto l’osservazione del personale medico in prognosi riservata.

Sono moltissimi i messaggi di conforto e di speranza diretti ai familiari di Simone. Soprattutto, attraverso le reti sociali e i gruppi di supporto che sono stati creati, dopo l’incidente, per sostenere il ragazzo. È stata, infatti, una domenica di tifo per Simone.

In alcuni post condivisi su Facebook si possono leggere gli “in bocca al lupo” anche di persone che non conoscono direttamente il ragazzo, ma che lo hanno visto crescere nella città di Tivoli.

Simone è stato colpito da un fulmine mentre era in gita con degli amici

Secondo le testimonianze dei due amici di Simone, il ragazzo è stato colpito da un fulmine mentre era di ritorno da un’escursione, a circa due mila metri di altitudine. Sul cammino erano presenti molti turisti ed altri escursionisti che per fortuna, non sono stati coinvolti dallo sfortunato incidente.

Il ragazzo è stato soccorso immediatamente dai suoi due amici che lo hanno trasportato fino alla funivia del centro turistico del Gran Sasso dove è stato chiesto aiuto ai soccorsi. Soccorso dal 118 e dai forestali è apparso sin da subito in gravi condizioni ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale dell’Aquila, grazie all’ausilio di un elicottero del soccorso medico.

È il secondo grave incidente provocato dall’improvvisa caduta di un fulmine che si registra nelle ultime ore in questo scorcio di fine estate. Venerdì, infatti, per un episodio simile sono morti il famoso industriale Alberto Balocco e il suo amico, Davide Vigo, mentre insieme erano in gita in mountain bike sui monti dell’Alta Val Chisone, nonostante il mal tempo.