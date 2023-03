Codice della strada, rischi fino a 400 euro di multa se lo possiedi in auto

Fino a 400 euro di multa se si fa questo passo falso. Il Codice della strada parla chiaro e questo non si può avere in auto.

Quando si parla di Codice della Strada è importante conoscere tutte le normative e le regole. Non si tratta solo di guida sicura ma anche di non andare ad apportare una serie di modifiche all’auto. Queste potrebbero sicuramente migliorare le sue performance, ma è indubbio che si va a creare qualcosa di non regolare e non consentito. Una azione in particolare potrebbe far scattare sino a 400 euro di multa.

Codice della Strada: questo non è consentito

Se il Codice della Strada è in continuo aggiornamento è perché ogni giorno nascono delle novità sul tema. Come accennato, i conducenti di un mezzo devono fare attenzione a come si guida e dove si guida. Nello stesso tempo ci sono anche dei cambiamenti o delle migliorie che non sono consentite.

Per esempio, modificare la centralina non sempre è consentito dalle normative. L’obiettivo principale è sicuramente aumentare la potenza del proprio motore così da aggiungere cavalli e rendere il mezzo veloce. Il meccanico incaricato va ad aggiungere dei moduli per ingannare la centralina, con una serie di manovre necessarie che portano all’obiettivo finale.

Tecnicamente si ottiene una riscrittura completa di tutti i dati, con il vantaggio di ottenere delle prestazioni di vario genere. Il tutto ovviamente va a differenziarsi da quella che era la progettazione iniziale. Queste sono tutte modifiche che non sono consentite dalla normativa, soprattutto se superano dei livelli. Alla base ci sono dei parametri precisi che portano ad un effetto domino scorretto.

Se l’auto è stata progettata in un certo modo, diventa poi molto pericoloso modificarla in un certo modo. Con il tempo si potrebbero verificare delle rotture o delle manomissioni del motore, oltre che della struttura stessa del mezzo.

400 euro di multa per chi modifica la centralina

La meccanica moderna è in grado di effettuare le varie modifiche alla centralina come richiesto dal conducente. Non tutti sanno però che il codice della strada vieta questo tipo di modiche.

L’articolo 78 evidenzia che ogni tipo di modifica della caratteristica principale del mezzo sia vietata e che debba rimanere così come costruito, progettato e inventato.

In caso di fermo e controllo, gli agenti potrebbero accorgersi di queste modifiche e far scattare una multa di 400 euro. Non solo, viene ritirato il libretto dell’auto e poi si dovrà passare anche un controllo presso la motorizzazione per ulteriori controlli.

In caso di incidente, le assicurazioni potrebbero rivalersi su questo fatto per la modifica del motore. Se viene scoperta, a seguito di controlli, una irregolarità del veicolo allora la compagnia potrebbe chiedere tutti i soldi indietro.

Insomma, meglio non modificare la centralina e lasciare il motore così come la casa di produzione lo ha pensato. Il rischio è grosso, non solo in termini di sicurezza ma anche per le multe da pagare.