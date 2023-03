30 mila euro a chiunque si trasferisca in questo bellissimo paesino italiano

Il Comune di Presicce – Acquarica pagherebbe chiunque decidesse di trasferirsi nel paesino ben 30 mila euro. Come funziona il sostegno.

Tutto su questo incredibile sostegno che sta facendo gola a moltissimi italiani. Ben 30 mila euro di aiuti a chi si trasferisce in un paesino italiano, sorto in una delle zone più belle dello Stivale.

Pagati 30 mila euro per trasferirsi in un paesino italiano

Vi siete mai chiesti se fosse possibile essere pagati per trasferirvi in una città? Sembra incredibile, eppure adesso è possibile. Si tratta di una grande iniziativa avuta da un Comune italiano. Ben 30 mila euro per spostarsi in un paesino italiano. Perché tale iniziativa?

L’obiettivo è quello di far crescere il numero di abitanti della località in questione, che al momento conterebbe circa 10 mila abitanti.

E sono tantissimi gli italiani, e non solo, che amano la nostra Italia e che vorrebbero cogliere l’occasione offerta dal Comune, per cambiare vita.

Tra l’altro, le istituzioni non offrono neanche bruscolini per trasferirsi in città e ripopolarla, ma ben 30 mila euro. Tantissime persone sono ora interessate a conoscere il paesino in questione e le modalità di erogazione del bonus. Ecco che di seguivi vi mostriamo tutti i dettagli e vi spieghiamo qual è il paesino in cui potreste trasferirvi domani stesso.

Presicce – Acquarica, borgo dal fascino unico

Il paesino italiano nel quale si viene pagati per trasferircisi non è altro che Presicce – Acquarica, un borgo italiano immerso nel cuore della Puglia. Sarebbe proprio qui che le istituzioni avrebbero deciso di investire dei fondi per permettere a nuove famiglie di iniziare una nuova vita.

Il Comune in questione è molto giovane ed è nato soltanto nel 2019, quando altri due Comuni della provincia di Lecce, Presicce e Acquarica del Capo, si sono uniti dando vita a un’unica città.

Chiunque volesse aiutare questo Comune a fermare lo spopolamento e decidesse di trasferirsi lì, aiuterebbe molto la città, ma anche la Regione e in generale il nostro Paese. La notizia sta facendo il giro del mondo, proprio perché viene data l’opportunità a tutti di trasferirsi in un paesino nel cuore del Salento.

Ora, però, tantissime persone vorrebbero capire quali sono i dettagli di questo bonus, per sapere come poterne usufruire. In generale, le istituzioni avrebbero deciso di pagare 30 mila euro a quelle persone che desiderano comprare un immobile nel paesino.

I fondi sovvenzionati dal Comune servirebbe per pagare l’acquisto della casa e le sue ristrutturazioni eventuali. Si tratta di una grande opportunità per le persone che sono in difficoltà e che magari non hanno molti fondi per acquistare una casa.

Allo stesso modo, dovrebbero cogliere l’occasione anche coloro che hanno a cuore il Salento e desiderano aiutare con gesti di grande solidarietà e amore il nostro Paese. Chiunque fosse interessato all’incentivo, non dovrebbe fare altro che mettersi in contatto con il Comune in questione, per chiedere qualsiasi informazione.

Il Comune vi chiarirà qualsiasi dubbio e mostrerà la massima disponibilità per permettervi di beneficiare di questo sostegno che sta facendo gola a tantissimi cittadini italiani e non solo.