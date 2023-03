Codice della strada, il 15 aprile scatta l’obbligo: 422 euro di multa se non lo fai

Codice della strada, scatta la multa da 422 euro se non fai questa operazione. Attenzione alla nuova regola, entra in vigore dal 15 aprile. Occhio a non farti trovare impreparato, rischi grosso.

Il codice della strada, entrato in vigore nel 1993, continua ancora tutt’oggi a regolare la disciplina stradale. Approvato con il decreto legislativo numero 285, è composto da 245 articoli, ed è continuamente in evoluzione e aggiornamento.

È proprio grazie ad esso se oggi si limitano gli incidenti stradali. Grazie alla previsione di multe e sanzioni per chi non rispetta le leggi e le regole imposte dal legislatore, si guida con più cautela.

A proposito di regolamento, gli automobilisti devono essere al corrente di una regola che scatta dal 15 aprile. Attenzione: se non lo fai, rischi davvero grosso. Scatta immediatamente la multa da 422 euro. Non farti trovare impreparato. Leggi attentamente questo contributo per scoprire che cosa devi fare per non trovarti nei guai con la legge.

Il legislatore è piuttosto severo quando si parla di Codice della Strada. Chi non rispetta le regole, va incontro a multe, sanzioni e ammende anche piuttosto salate.

Il codice della strada dovrebbe essere la Bibbia degli automobilisti. Come ben saprai, in esso sono contenute tutte le disposizioni regolamentari da seguire alla lettera per evitare di trovarsi nei guai con la legge.

A proposito di regolamenti, devi sapere anche tu – soprattutto se sei un automobilista – che dal 15 aprile cambia tutto. Scatta l’obbligo che se non rispettato, fa scattare la multa da 422 euro.

A che cosa facciamo riferimento? Te lo diciamo immediatamente: il 15 aprile parte l’obbligo per gli automobilisti del cambio gomme, cioè bisogna sostituire quelle invernali con quelle estive.

Gli automobilisti avranno tempo per effettuare questo cambio fino al 15 maggio. La motorizzazione civile prevede 30 giorni di tolleranza per coloro che continuano a viaggiare con le gomme invernali, ovviamente se rientrano nelle dovute eccezioni, evitando però che siano multati da un minimo di 422 euro.

Capita infatti che i gommisti si ritrovano in questo periodo dell’anno sommersi dal lavoro proprio per effettuare il cambio gomme e che non sia possibile prenotare un appuntamento prima di una data fornita dai professionisti del settore.

Il cambio gomme è fondamentale per la sicurezza dell’automobilista e di chi circola in strada. Per esempio, in inverno gli pneumatici invernali sono essenziali per evitare di slittare e per affrontare al meglio la pioggia, la neve e il ghiaccio.

Con la primavera in arrivo e poi tra qualche mese con l’estate che farà capolino, è necessario che gli pneumatici siano sostituiti con quelli adatti invece ad affrontare il caldo sulle strade.

Sono infatti diversi gli pneumatici estivi da quelli invernali: i primi per esempio aderiscono meglio alla strada quando fuori c’è un tempo umido o particolarmente caldo e nel caso dell’asfalto talvolta rovente. I secondi sono perfetti per affrontare le temperature rigide.

Attenzione anche alla misura degli pneumatici e all’indice di velocità delle gomme: essi devono rispettare i valori riportati dal codice della strada e dalla carta di circolazione. Ovviamente ci sono delle eccezioni che impediscono la sanzione o la multa di 422 euro se non si rispetta rispetta il regolamento stabilito dal codice della strada.

Un esempio? Se le gomme invernali hanno un indice di velocità maggiore o uguale a quello che viene indicato sulla carta di circolazione, si può continuare a utilizzare gli pneumatici invernali pure d’estate.

Tuttavia, il consiglio degli esperti è quello di sostituirli con l’arrivo della stagione calda perché le gomme invernali non si adattano all’asfalto rovente che diventa tale con le alte temperature.

Se non si rispetta questo obbligo di cambio pneumatici previsti dal codice della strada, scatta una multa che può andare da 422 euro a 1700 euro con conseguente sequestro della carta di circolazione.