Cicogna a Windsor, l’indiscrezione: proprio lei potrebbe essere in dolce attesa

Cicogna a Windsor, l’indiscrezione che arriva fa rimanere tutti senza parole. Ecco chi potrebbe essere in dolce attesa. Buckingham Palace pronto ad annunciare il lieto evento.

Finalmente torna il sereno nel Regno Unito e non solo. Si parla di una cicogna in arrivo a Windsor. Lo scoop clamoroso lascia a bocca aperta i sudditi: lei potrebbe essere in dolce attesa. Ecco la coppia che a breve dovrebbe fare il lieto annuncio.

Torna il sole a Buckingham Palace

Vanno via le nubi da Buckingham Palace. Finalmente è ora di sorridere. Il 2022 è stato un anno drammatico per il Regno Unito. La morte della Regina Elisabetta ha segnato in maniera straziante tutti, non soltanto i sudditi della sua nazione ma il mondo intero.

Tutti abbiamo perso la sovrana dei cuori, una delle donne con la potenza e la fermezza di un carro armato ma la dolcezza e l’intelligenza di una moglie, madre, nonna e sovrana degna di tutti questi appellativi.

Il 2023 è iniziato invece all’insegna di una nuova epoca, quella di Charles III che rappresenta il futuro del Regno Unito. Proprio Carlo, tra poco meno di due mesi, si ritroverà a prendere parte all’attesissima cerimonia di incoronazione durante la quale, insieme alla consorte Camilla, sarà proclamato una volta e per tutte ufficialmente e legittimamente Sovrano di Inghilterra.

Dopo un periodo buio, fatto di crisi e drammi, finalmente il sole torna a splendere a Buckingham Palace e arriva la notizia che nessuno si aspettava. Cicogna a Windsor? Lei a quanto pare potrebbe essere in dolce attesa. Ecco la coppia che a breve, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe fare il lieto annuncio.

Cicogna a Windsor? Ecco chi sarebbe in dolce attesa

Arriva l’indiscrezione che lascia tutti di sasso. Cicogna in arrivo a Windsor? Lei sarebbe in dolce attesa: stiamo parlando di Meghan Markle. La duchessa del Sussex, nonché moglie del principe Harry, a quanto pare potrebbe presto annunciare di attendere il terzo figlio.

Dopo Archie e Lilibet – quest’ultima nata nel 2021 – la famiglia di Harry e Meghan potrebbe dunque tornare ad allargarsi. Anche se i coniugi in più occasioni hanno ribadito che per loro due è il numero perfetto, lo sappiamo, Cupido talvolta può tirare brutti scherzi.

Pure qualche mese fa si parlava di una gravidanza per la duchessa smentita però da persone vicine che questa volta invece sembrano piuttosto sicure. A fugare ogni altro dubbio su questa presunta gravidanza anche alcuni atteggiamenti messi in atto dalla ex attrice americana e degli outfit alquanto particolari.

Solo qualche giorno fa, in occasione della festa della donna, la moglie di Harry ha preso parte ad un evento per neonati organizzato dall’Associazione Harvest Home, finanziata da Archewell, la fondazione di cui Harry e Meghan sono a capo.

La duchessa, secondo voci piuttosto attendibili, si è mostrata particolarmente interessata a corredini per bebè e tutine, segnali questi che hanno fatto battere il cuore dei tanti fan della ex star di Suits.

Ma ad alimentare rumors sulla gravidanza, anche l’outfit indossato per l’occasione dalla moglie di Harry. La bella Meghan si è presentata con un look Total Black, colore prediletto dalle donne per apparire più snelle. Che cosa ha voluto fare la duchessa con questa scelta di moda per nulla casuale?

Forse camuffare le dolci forme che porta l’attesa? Tra l’altro, non ha rinunciato ad indossare un cappotto piuttosto abbondante in cashmere del brand Max Mara oltre che un maglione molto largo e pantaloni per nulla aderenti.

L’impressione delle persone che hanno partecipato al suo stesso evento è una: che la duchessa volesse nascondere le forme della gravidanza. Qualcuno ha notato anche un viso più rotondo e paffutello del solito.

Insomma, i dubbi sembrano non esserci ma per il momento possiamo continuare a parlare solo di rumors e indiscrezioni almeno fino a quando non arriverà la conferma definitiva da parte della coppia.

Intanto, tutti aspettano l’arrivo di Harry e Meghan nel Regno Unito. I coniugi, con i bimbi a carico, dovrebbero partire dagli inizi di Maggio per raggiungere Buckingham Palace e assistere alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo.

Tuttavia, con le voci di gravidanza che diventano sempre più assordanti, lo scenario potrebbe cambiare. Si crede che Meghan, in attesa di terzo figlio, potrebbe lasciare che Harry si rechi da solo in Inghilterra.