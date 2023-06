Ci sarebbero almeno 78 migranti morti per il naufragio al largo della Grecia

Un peschereccio si è ribaltato, affondando al largo della Grecia nella giornata di oggi. Sono 78 al momento le vittime, e 104 i superstiti su 750 migranti a bordo.

Il peschereccio era stato segnalato da diverse Ong, eppure nessuno è arrivato in aiuto. Con a bordo 750 persone, la nave si è ribaltata nella giornata di oggi a sud del Peloponneso. Al momento sono 78 le vittime recuperate, ma il bilancio è tragicamente destinato a salire. Si prospetta una delle più drammatiche tragedie del mediterraneo. Una dinamica simile a quanto successo in Italia, a Cutro, ma di maggiore gravità. Von der Leyen: “Sono preoccupata per tragedie simili”.

Da quattro giorni in balia del mare. Un peschereccio con 750 migranti a bordo non è riuscito a raggiungere la costa, ribaltandosi e naufragando rovinosamente al sud del Peloponneso. Una tragedia che ricorda Cutro, perché anche in questo caso la nave stracolma di gente, 750 migranti, non è stata portata in salvo nonostante le diverse segnalazioni e gli avvistamenti delle ultime ore.

Il peschereccio, 30 metri di lunghezza, era partito negli scorsi giorni dalle coste di Tobruk in Libia, e da quanto risulta sarebbe stato diretto in Italia. La nave era stata avvistata da un aereo di Frontex il quale la aveva segnalata alle autorità. Lo stesso avevano fatto attivisti e Ong, ma senza ricevere risposta. Il naufragio è arrivato al largo di Pylos, nel sud del Peloponneso in Grecia, e se al momento il bilancio è già gravissimo, i numeri potrebbero essere destinati a salire ancora.

Sono 104 i superstiti e 78 le vittime ritrovate, secondo i dati ufficiali che ha fornito l’Oim. I superstiti hanno riferito che a bordo però erano presenti 750 migranti. Si profila una delle più gravi tragedie del mediterraneo degli ultimi tempi, con il governo greco che ha messo a lavoro una nave di salvataggio e due motovedette della guardia costiera, oltre a una fregata della marina e a sette navi, con un elicottero e un aereo di Frontex. Atene ha fatto sapere che le ricerche proseguiranno anche di notte, con un aereo C130.

“A bordo vi erano tante persone, anche se in questo momento non siamo in grado di fornire il numero esatto“. Lo ha detto un portavoce del ministero dei trasporti greco, che ha fatto sapere come sul ponte fosse pieno di gente e che le ricerche dureranno per giorni.

La barca, come si apprende, aveva fatto rotta verso l’Italia partendo dalla Libia, per la precisione da Tobruk. I migranti a bordo avevano indosso i giubbotti salvagente, almeno quelli che si erano riusciti a salvare. Sono state le autorità italiane ad informare quelle di Atene del naufragio che stava avvenendo intorno alle 2.30 della scorsa notte, mentre la presidente greca si è recata a Pylos nel pomeriggio, alle 16.

I superstiti che erano a bordo hanno informato i soccorritori che la nave era stracolma di persone, ha detto il governatore del Peloponneso. Intervenuto di recente sul naufragio, Panagiotis Nikas ha affermato che in queste ore si teme un aumento del numero delle vittime. Anche la presidente della Commissione europea è intervenuta sull’incidente, dicendosi profondamente addolorata. Su Twitter Ursula von der Leyen ha commentato: “Sono preoccupata per il numero di persone scomparse e addolorata per le tante vittime. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, con gli Stati membri e i Paesi terzi, per prevenire simili tragedie“.

Deeply saddened by the news of the shipwreck off the Greek coast and the many reported deaths. Very concerned by the number of missing people.

We must continue to work together, with Member States and 3rd countries, to prevent such tragedies.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 14, 2023