Chiude la gioielleria, sulla saracinesca lascia un messaggio esilarante per i ladri

Un gioielliere lascia un messaggio ai ladri direttamente sulla saracinesca del suo negozio e lo scritto diventa virale. Ecco cosa dice.

Vi sveliamo finalmente qual è il contenuto del messaggio lasciato da un gioielliere romano ai potenziali ladri. Il testo è diventato virale. Nessuno pensava che qualcuno avrebbe potuto fare ciò.

Ladri e sistemi di sicurezza

Sin da tempi antichi, i ladri hanno sempre cercato di arricchirsi derubando persone benestanti e professionisti. Non sono rari i furti in banca o in negozi che fatturano molto, come ad esempio le tabaccherie o le gioiellerie.

Proprio per questo, molti negozi hanno iniziato a dotarsi di sistemi di sicurezza sempre più efficienti, che potessero evitare in qualche modo ai ladri di introdurvisi.

Anche i ladri, però, nel frattempo si sono specializzati per riuscire a superare sistemi considerati quasi infallibili. Ormai, certi delinquenti sono dei veri e propri professionisti che a volte riescono a derubare negozi o auto senza che i proprietari se ne rendano conto.

Proprio per questo, chi possiede un esercizio potenzialmente a rischio ha paura e teme che prima o poi sarà vittima dei ladri, se non lo è già stato. Sui giornali e nei telegiornali si sentono sempre più spesso casi di professionisti derubati.

Si tratta di eventi tragici che da sempre fanno riflettere. C’è chi, allo stesso tempo, sdrammatizza, forse per scongiurare future rapine. Ed è proprio questo il caso di un gioielliere di Roma, che di recente ha recapitato un messaggio direttamente ai potenziali ladri.

Gioielliere lascia un messaggio ai ladri

Sul web sta circolando una foto su molte pagine che mostra un messaggio scritto e stampato da un gioielliere. Il professionista lo ha applicato direttamente sulla saracinesca abbassata della propria gioielleria, chiusa per ferie.

Il gioielliere in questione lavora tutto l’anno e non si allontana mai, per controllare da vicino lo stato del suo esercizio. Durante il periodo estivo, però, vuole godersi una meritata vacanza con la sua famiglia.

Anche mentre è in vacanza, probabilmente continua a temere che i ladri derubino il suo negozio, mettendo in ginocchio l’attività. Quest’anno, quindi, il gioielliere in questione ha pensato di fare una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Ha scritto un messaggio ai ladri, che è sicuro che lo leggeranno:

“Apertura lunedì 7 agosto, per i SIGG. Ladri il negozio è vuoto, non c’è oro”.

Ecco cosa si legge nel messaggio davvero divertente e che strappa un sorriso e qualche riflessione. Il gioielliere, prima di andare in ferie, ha pensato bene di vendere tutti gli elementi del suo negozio, in modo da lasciarlo vuoto.

In questo modo, il gioielliere in questione evita che i ladri gli svaligino il negozio rovinando irrimediabilmente il suo lavoro. Ma allora perché scrivere un messaggio in questione? Per evitare che i ladri distruggano la struttura per arrivare a un bottino che in realtà non esiste.

L’iniziativa del gioielliere è stata considerata geniale da molti ed è per questo che il messaggio si è fatto virale.