Come difendersi dai furti in casa durante le vacanze

L’estate è il periodo che gli italiani temono di più. Lasciare la casa per brevi o lunghi periodi, mette ciascuno di noi davanti alla paura del rischio “furti in casa”. Ma ci sono dei piccoli accorgimenti ai quali possiamo fare attenzione.

Sono più di 14 i furti che, ogni ora, in casa, vengono portati avanti, circa 124mila ogni anno. Ecco come proteggersi ed evitare brutte sorprese al ritorno dalle vacanze.

Vacanze e la paura dei furti

Si tratta di una paura che colpisce 7 italiani su 10, in particolare d’estate e, da questo, si può capire come gli italiani abbiano paura di lasciare la loro casa incustodita, specie nel periodo estivo, quando sanno che non c’è nessuno nell’intorno. Ed allora, cosa fare? Nonostante ci sia un’ansia simile, non tutti gli italiani stipulano una copertura assicurativa per la loro casa ma, per quanto possibile, 4 italiani su 5 preferiscono e scelgono di adottare soluzioni più o meno creative per cercare di ridurre i rischi di furto in abitazione.

Stando ad un’indagine portata avanti dall’istituto di ricerca EMG Different per il sito “Facile.it”, circa il 45% degli italiani vede come soluzione più efficace, prima di partire, quella di lasciare le chiavi della propria abitazione a parenti o vicini di casa. Ai vicini di casa, il 13%, si affida anche per lo svuotare la buca delle lettere nel periodo di assenza per ferie.

Ma è verso i sistemi d’allarme e quelli di videosorveglianza che stanno virando gli italiani: circa il 12% degli intervistati ne ha installato uno in casa, mentre il 14% ha posto le inferriate a finestre e balconi di casa.

Per chi invece sa che l’assenza da casa sarà prolungata e più lunga del previsto, ha deciso di adottare misure di sicurezza diverse, come ad esempio quella di lasciare le luci accese, o anche la tv o la radio in determinati casi. Ma c’è anche (circa il 3% degli intervistati) che, invece, si è affidato addirittura alla vigilanza privata.

Non tutti gli italiani hanno un impianto antifurto

Solo, però, il 19% degli intervistati ha dichiarato di avere un’assicurazione sulla casa in caso di furti. Ma quali sono i veri timori degli italiani per chi si intrufola in casa propria? A partire dalle fughe di gas o dalle perdite d’acqua, la paura di aver lasciato qualche apparecchio elettronico acceso…il tutto che possa, in un qualche modo, “aiutare” il ladro ad entrare in casa.

Come difendersi, allora, da possibili intrusioni? Innanzitutto, dotare casa propria di un impianto antifurto. Altro consiglio, non carichiamo le valige in macchina dove tutti ci vedono, conoscenti e non, ma facciamolo in un posto riservato, lontano da occhi indiscreti. Se abbiamo un giardino, ad esempio, facciamo attenzione a non lasciare per troppo tempo l’erba incolta (classico esempio che fa capire che uno, da molto tempo, non è in casa).

E, in ultimo, se proprio vogliamo far sapere che siamo in vacanza, ma non a tutti, limitiamo l’uso dei social per informare dei nostri spostamenti.