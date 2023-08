Se il cane starnutisce sta provando a lanciarti un messaggio: ecco cosa significa

Sapevi che se il cane starnutisce ti sta lanciando un messaggio? Ogni cosa che fanno questi animali ha un significato, ecco cosa vogliono dire quando starnutiscono!

Il tuo cane starnutisce e non sai perché? Devi sapere che quando i cani starnutiscono, anche se si tratta di un gesto involontario, ha un significato e sta cercando di comunicarti qualcosa. Scopriamo cosa vuol dire lo starnuto dei cani e perché non va sottovalutato!

Gli starnuti del cane lanciano messaggi

Sono tanti i motivi che portano il cane a starnutire, come per esempio corpi estranei che entrano nelle vie nasali, infezioni all’apparato respiratorio, o ancora irritazioni dovuti ad allergie. Quando il cane starnutisce si sente un rumore particolare, dovuto all’aria che esce velocemente dal naso.

Non sempre gli starnuti del cane, che a volte possono essere tanti e frequenti, sono sinonimi di cattiva salute, tuttavia non bisogna sottovalutarli perché a volte possono far capire che c’è un problema presente. Per questo è consigliabile eseguire dei controlli, per scongiurare la comparsa di eventuali patologie. Ecco nel dettaglio i vari motivi per cui un cane può starnutire.

Motivi per cui il cane può starnutire

Sostanze irritanti nell’ambiente

Il naso del cane è molto sensibile ed è facile che possa irritarsi se nell’aria sono presenti sostanze come il polline, la polvere, allergeni o pelo di altri animali. In tutti questi casi è normale che l’animale starnutisce.

Acari e parassiti

Acari e parassiti sono altri motivi che portano i cani a starnutire. Fra i più comuni troviamo quello della Leishmania, che può attaccare il naso causando secrezioni nasali o ulcere, oppure quello meno frequente che è il Capillaria boehmi. Un altro fungo che può attaccare il naso del cane è l’aspergillosi.

Corpo estraneo nel naso

Fra i corpi estranei che possono annidarsi nel naso dei cani troviamo i forasacchi, ovvero le spighe che popolano i campi quando fa caldo, ma anche un pezzo di cibo o una foglia possono portare il cane a starnutire.

Allergie

Anche i cani possono manifestare allergie a certi cibi, materiali o sostanze chimiche che si trovano negli ambienti. Oltre a eruzioni cutanee e al prurito, le allergie possono far starnutire i cani.

Raffreddore e infezioni

Anche il raffreddore e le infezioni respiratorie sono cause di starnuti nel cane. A scatenare il raffreddore e le infezioni possono essere le basse temperature o magari gli sbalzi termici.

Se però questa condizione si protrae oltre le 24 ore è consigliabile rivolgersi ad un veterinario per istituire un trattamento idoneo a scongiurare eventuali casi di tracheobronchite, cimurro o adenovirosi.

Tumori del tratto nasale

Nel tratto nasale del cane possono formarsi tumori di natura benigna o maligna, oppure i cosiddetti polipi. Queste neoplasie possono causare starnuti per via dei tessuti epiteliali, vascolari o connettivi presenti.

Cosa fare quando il cane starnutisce

Quando il cane starnutisce non bisogna pensare subito che ci sia per forza qualcosa di grave. E’ però necessario prestare attenzione ai sintomi che presenta l’animale, se ci sono, come per esempio tosse continua, febbre, fatica a respirare, poco appetito.

Se nessuno di questo motivi è presente allora non c’è alcuna ragione per preoccuparsi. Tuttavia, se gli starnuti sono molto frequenti e ci si accorge che il cane manifesta qualche disagio, allora non bisogna trascurarlo.

In questi casi la soluzione migliore è far visitare il cane dal veterinario, così da accertarsi che non siano motivi per allarmarsi. Il veterinario farà una diagnosi precisa sulle condizione dell’animale e saprà consigliare cosa fare in caso vi sia qualche problema.

Come già detto, a preoccupare non devono essere gli starnuti, ma quanti ne fa e se ha alcuni sintomi specifici mentre starnutisce. Nel caso vi siano i sintomi prima citati non devi perdere tempo e porta il tuo peloso dal dottore per vederci chiaro.