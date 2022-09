Chiavi della macchina nel microonde, perché dovesti farlo tutte le notti

Hai mai messo le chiavi della macchina nel microonde? Se non lo hai ancora fatto corri subito ai ripari: ecco perché!

Non c’è mai limite alla fantasia di ogni persona, che si inventa ogni cosa pur di risolvere alcuni problemi particolari. Una nuova moda è inserire le chiavi dell’auto nel microonde, ma non deve essere visto come un trend strano e senza significato. In realtà la funzione del gesto è importante e tutti dovrebbero farlo prima di andare a dormire.

Per chi ancora non avesse provato questo metodo, ecco perché gli esperti lo consigliano: ve lo spieghiamo subito.

Chiavi auto di ultima generazione: quali sono i lati negativi?

Le chiavi della macchina non sono più come una volta, nel tempo hanno subito modifiche di ogni tipologia e ad oggi sono così tecnologicamente avanzate da sembrare quasi autonome in tutto.

Le automobili di nuova generazione si aprono senza l’ausilio della chiave, che non dovrà essere inserita come una volta e girata per far scattare la serratura. Oggi basta averle in tasca e il sistema interno la riconoscerà per aprire le portiere e mettere in moto il mezzo.

Gli automobilisti amano questo tipo di innovazione, proprio perché riduce fortemente il rischio di perdita e semplifica la vita. Ovviamente, non ci sono solo lati positivi ma alcuni negativi da non sottovalutare.

Tra questi, senza dubbio, il fatto che i ladri hanno pensato e sviluppato metodi per rubare questa tipologia di chiavi. Tutto avviene senza far rumore e con velocità, anche se l’auto è parcheggiata davanti alla finestra di casa. Cosa significa tutto questo? I ladri possiedono dei sistemi che aumentano il raggio d’azione delle chiavi riuscendo ad aprirla e accenderla.

Questa premessa è doverosa per capire il motivo delle chiavi nel microonde.

Chiavi dell’auto nel microonde, ecco perché lo fanno tutti

Tutti i proprietari di un’auto che possiedono chiavi con questa tecnologia particolare, devono difendersi dai furti e dai ladri sempre più attenti. La soluzione è inserire le chiavi dell’auto nel microonde, l’unico elettrodomestico in grado di contrastare e bloccare le onde radio. I ladri non sapranno come fare per aggirare l’ostacolo e si ritroveranno senza alcuna tracciabilità.

È da considerarsi un bunker che azzera ogni tipo di segnale lanciato dalle chiavi, per dormire sonni tranquilli. Ovviamente questo non è un metodo scoperto per caso, perché il microonde ha veramente una funzione ottimale per questo tipo di tecnologie.

È studiato al fine di non dare la possibilità ai ladri di intercettare le chiavi. Questo trucco è da fare in casa e di notte, mettendo al corrente le altre persone dell’inserimento.

Al mattino o prima di pranzo togliere subito le chiavi prima di azionare il microonde per l’uso culinario solito evitando di cucinare le chiavi dell’auto.