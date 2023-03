Chiave rotta incastrata nella serratura: basta questa mossa per risolvere

By

Chiave rotta incastrata nella serratura, sai che ci sono delle mosse che puoi fare per risolvere il problema? Ecco il trucchetto che ti eviterà di spendere tanti soldi per chiamare un esperto.

Quante volte ti è capitato che la tua chiave si rompesse all’interno della serratura? Ecco la tecnica di cui non potrai più fare a meno: in questo modo risolverai il problema senza la necessità di chiamare un professionista.

Serratura bloccata: come risolvere il problema

Che si tratti di un cancello esterno o della porta di casa, capita spessissimo che le nostre chiavi finiscano per spezzarsi all’interno della serratura. La cosa naturale che viene da fare in questi casi è chiamare ovviamente un professionista che possa aiutarci a sbloccare la situazione e rientrare in casa.

Sai che ci sono però delle tecniche che tu stesso puoi mettere in pratica per tirare fuori la chiave rotta incastrata nella serratura? Ti basta una mossa per risolvere il problema. Tantissime le persone che stanno provando questo trucchetto: vedrai che non potrai farne neanche tu più a meno.

Sai quanti soldi puoi risparmiare in questo modo? Non avrai più bisogno di un professionista ma sarai in grado autonomamente di risolvere l’inconveniente fastidiosissimo della chiave rotta nella serratura.

Chiave rotta incastrata nella serratura: questo trucchetto salverà il tuo portafoglio

Quando le serrature iniziano ad arrugginirsi o sono esposte alle intemperie, può capitare più facilmente che le chiavi finiscano per non girare più correttamente. Il rischio principale è che queste ultime si rompano, bloccandosi all’interno della serratura.

Quanto è difficile risolvere questo problema? Certo, per un professionista del settore ci vorranno cinque minuti ma per te significa sborsare un bel po’ di soldini per rientrare in casa.

E se ti ci dicessimo che c’è un trucchetto che ti consentirà di togliere in autonomia la chiave rotta incastrata nella serratura? Segui questi consigli e siamo sicuri che ci ringrazierai per questa straordinaria dritta.

La prima cosa che devi fare è procurarti un semplice ago, sì quello che si utilizza nel cucito. Con un po’ di attenzione, infila la punta all’interno della serratura facendo in modo di posizionare l’ago nella parte concava della struttura in ferro.

Devi ovviamente assicurarti che il cilindro si trovi nella posizione sbloccata e non bloccata dalla chiave spezzata. Nel caso in cui non ti sia possibile accedere nemmeno con l’ago, procurati allora un cacciavite o delle forbici.

Con l’aiuto di questi strumenti devi ruotare verticalmente la fessura del cilindro, dopodiché infila all’interno della serratura l’ago. Vedrai che sarai capace di toccare la parte spezzata della chiave incastrata nella serratura.

Grazie all’ago, potrai rimuovere nel giro di pochi minuti il residuo di chiave liberando così la fessura e utilizzando una chiave di riserva per entrare in casa. Visto quanto è semplice? Segnati tutti i passaggi per memorizzare questo trucchetto che ti tornerà sicuramente super utile.

Sai che esistono però anche altri modi per eliminare una chiave rotta incastrata nella serratura? A parlare sono sempre gli esperti. Se non hai a disposizione, come nel caso precedente, forbici o cacciavite o ago, puoi procurarti un lubrificante che dovrai passare sulla serratura.

Così facendo, potrai rimuovere il residuo attirandolo con una calamita. E se invece la chiave spezzata sporge dal cilindro della serratura? Come fare? In questo caso, una pinza ti sarà sufficiente per liberare la serratura.

Lubrificala sempre e allineala nella posizione corretta, estrai poi la chiave rotta: diventerà un gioco da ragazzi. Sai che nelle ferramenta puoi trovare dei kit per estrarre le chiavi rotte dalla serratura?

Questa cassetta degli attrezzi ti fornirà tutti gli strumenti necessari per effettuare tale operazione delicatissima. Potrai dimenticarti di chiamare il fabbro. Gli esperti consigliano poi di avere sempre a portata di mano un magnete o una calamita.

Se la chiave spezzata nella serratura è posizionata già nel posizione di sblocco, attirarla con un magnete sarà semplicissimo: ti basteranno davvero solo due minuti. Anche la colla a caldo risolve il problema: crea una sorta di bacchetta e con la punta ancora calda cerca di tirare a te la chiave spezzata. Visto quanti trucchetti per risolvere questi inconvenienti?