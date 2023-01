Chiara Ferragni lancia il totostilista per la kermesse sanremese

Manca sempre meno alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, una delle kermesse musicali più in voga dal 1951. Chiara Ferragni, nelle vesti di co-conduttrice della prima e dell’ultima serata, sta già facendo impazzire su Instagram i suoi follower.

L’imprenditrice digitale, nel suo profilo social, ha lanciato un indovinello, sia in italiano che in inglese, su quali stilisti la vestiranno. Scelta difficile dato che l’influencer collabora con diverse case di moda.

L’indovinello Instagram di Chiara Ferragni

Ancora poche settimane e si apre la nuova edizione del Festival di Sanremo. Direttore artistico ancora una volta Amadeus, a fianco di Gianni Morandi; insieme a loro, nel corso delle serate, a rotazione ci saranno diverse co-conduttrici, tutte donne. Tra loro anche Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, influecer, amata non solo dalla sua famiglia ma dai suoi 28 milioni di follower provenienti da ogni parte del mondo.

Fervono i preparativi, non solo nella città dei fiori, ma anche a casa Ferragnez: come sempre, la moglie di Fedez, non perde occasione per poter aggiornare i suoi seguaci su Instagram.

Dalla tinta dei capelli, al viaggio di 24 ore alla volta di Parigi per un fitting. Nelle ultime stories, Chiara Ferragni ha lanciato un indovinello circa gli stilisti che la vestiranno nelle serate sanremesi.

Un po’ di suspense, prima dell’annuncio promesso ai suoi follower in cui svelerà il nome di uno o più stilisti. Dal sondaggio, molti, dopo il viaggio nella capitale francese pensano possa trattarsi di Dior. Lo scopriremo nelle prossime stories.

Da Sanremo alla mega villa

In attesa che l’imprenditrice digitale sveli gli stilisti scelti per il festival di Sanremo, oggi è uscita la notizia, sul settimanale Chi, di un probabile acquisto di una mega villa sul lago di Como: 900 metri quadrati con piscina e spa dal valore di 5 milioni di euro.

I coniugi Ferragni non hanno spoilerato nulla nei loro profili Instagram, dove quotidianamente pubblicano sia frammenti di vita professionale, che di vita familiare insieme ai loro bimbi, Leone e Vittoria.

Si tratta solamente di indiscrezioni da parte di Alfonso Signorini, direttore del giornale, in attesa di conferma da parte dei diretti interessati. Non è chiaro quindi se possa trattarsi di una loro seconda casa, dato che entro la fine del 2023 i Ferragnez si trasferiranno nel loro nuovo appartamento futuristico sempre nel tanto amato quartiere di Citylife.

Chissà come la prenderebbero George Clooney e la moglie Amal Alamuddin circa la probabilità di avere come presunti vicini di casa i coniugi con milioni di follower nei loro profili Instagram.