Chiara Ferragni ha deciso di devolvere il suo compenso per la partecipazione alla 71° edizione del Festival di Sanremo in beneficenza per lottare contro la violenza sulle donne. Questo è quello che ha affermato proprio l’influencer più amata e seguita d’Italia. In attesa dell’inizio del Festival Chiara sprona i suoi fan con questo gesto a donare per queste cause importanti.

La ben nota Chiara Ferragni, che ha avuto l’incarico di co-conduttrice sia della prima che dell’ultima serata del Festival di Sanremo, ha deciso di devolvere il suo compenso in beneficenza. A comunicare la sua scelta è stata proprio lei durante una conferenza stampa e in un reel sui social.

L’imprenditrice digitale ha annunciato con grande entusiasmo di aver deciso di scegliere come beneficiaria la rete nazionale antiviolenza D.i.Re. durante una conferenza stampa che si è tenuta presso Palazzo Parigi, nella città di Milano. Da sempre Chiara è stata molto di aiuto con le sue donazioni e anche questa volta ha deciso di non tenere il compenso per se, ma di devolverlo in parte in beneficenza.

Per l’occasione l’influencer, con un seguito di oltre 28 milioni di followers solo su Instagram, ha deciso di indossare una maglietta con la scritta “Girls supporting Girls”.

Perchè ha scelto di sostenere l’associazione D.i.Re?

Nel corso di una conferenza stampa, Chiara Ferragni ha annunciato la sua decisione, seguita poi da un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui spiega le ragioni che l’hanno portata a compiere tale scelta. Nel video l’influencer ha affermato:

“Oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne”.

Sembra quindi che Chiara abbia deciso di sostenere D.i.Re, un’associazione italiana che gestisce più di 100 centri antiviolenza e oltre 60 case rifugio in tutta Italia. Nel reel diventato subito virale avrebbe poi fatto un appello ai suoi fan, chiamandoli a donare contribuendo alla causa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Insomma, anche questa volta Chiara Ferragni sfrutterà il suo successo e quello del tanto amato e atteso Festival per innalzare una causa importante. Sembra quindi che l’influencerr donerà in beneficienza il suo intero compenso da Sanremo contro la violenza sulle donne.

Le co-conduttrici della serata

Chiara Ferragni sarà una delle due co-conduttrici di Sanremo 2023, insieme a Gianni Morandi, come è stato comunicato dal direttore artistico Amadeus.

I due saliranno sul palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio, offrendo al pubblico uno spettacolo di grande qualità. L’altra co-conduttrice sembrerebbe essere proprio Francesca Fagnani, anche se ancora non è stato reso noto in quale delle serate presterà il suo servizio.

Un terzo nome sarebbe stato rivelato dall’amatissimo Amadeus all’amico e partner sul palco delle scorse edizioni Fiorello, che si è fatto sfuggire un indizio importante. Sembra infatti che il terzo e ultimo nome sia collegato forse al monde dello sport e la Pellegrine è la più papabile.

Per scoprirlo non ci resta che attendere ancora un pò e goderci questa 71esima edizione del Festival di Sanremo.