Charlene di Monaco fa preoccupare tutti, il dettaglio inquieta anche i sudditi

La principessa Charlene di Monaco sta facendo preoccupare tutti quanti per via del dettaglio di cui si sono accorti tutti i sudditi. Ecco di quale si tratta.

Una delle principesse reali più famose di sempre è Charlene di Monaco moglie di Alberto II del Principato di Monaco con cui è convolata a nozze nel 2011 e da cui ha avuto due figli Jacques e Gabriella.

La donna è stata sulle pagine di tutti i tabloid per via di una malattia che l’ha colpita tra il 2020 e il 2021 a seguito di un viaggio in Sud Africa, suo Paese natale dove ha contratto un virus che l’ha debilitata.

Charlene di Monaco: il dettaglio che fa preoccupare tutti i sudditi

Proprio per riprendersi e per far si che avesse tutte le cure necessarie, suo marito decise di farla ricoverare in una clinica privata e questo ha destato molti sospetti da parte dei sudditi e dei giornali monegaschi.

Infatti, si vociferava che il vero motivo del ricovero fosse un altro rispetto a quello dichiarato. Secondo alcune indiscrezioni la donna si era recata a Dubai per un intervento al viso.

Questo sarebbe andato non nel migliore dei modi e avrebbe sfigurato la principessa che si è ritrovata quindi a doversi ricostruire il viso evitando di farsi vedere a corte per non rivelare la verità del suo allontanamento.

Ad alimentare le voci sono state anche delle foto apparse sul web dove la donna, nonostante le misure anti-covid fossero state allentate continuava ad indossare una mascherina anche in compagnia di suo marito e dei suoi figli.

Questo ha alimentato le voci sulla sua operazione e per tutto questo suo marito il Principe Alberto II ha dovuto spendere delle parole sulle sue situazioni di salute smentendo ogni altra voce messa in circolazione.

La non presenza sospetta

Soltanto da qualche tempo, la principessa Charlene è tornata a pieno nella vita di corte dichiarando di stare meglio ma che non ha recuperato del tutto le forze per rimettersi in sesto al 100%.

A distanza di qualche settimana, Charlene si è fatta vedere in compagnia di suo marito al funerale del vescovo che ha celebrato le loro nozze e all’evento del 10° anniversario della sua associazione oltre che alla festa natalizia del Principato di Monaco.

Adesso però, tutti quanti si sono resi conti di un dettaglio che ha destato molta preoccupazione. Nei giorni scorsi, il Principe Alberto e i suoi figli hanno presenziato al Festival del Circo di Monte Carlo.

Stranamente, i principi non erano accompagnati da loro madre e questo ha fatto domandare ai sudditi se Charlene stesse nuovamente male e se le sue condizioni di salute fossero positive.

Ma il Principe Alberto ha rassicurato tutti dicendo che Charlene sta molto meglio ed ha già confermato la sua presenza a Londra il prossimo 6 maggio, quando Re Carlo III verrà incoronato ufficialmente assieme a sua moglie la Regina consorte Camilla.

Non ci resta che attendere questo giorno, per vedere come Charlene si presenterà alla cerimonia e quale sarà la sua forma fisica e se effettivamente ha recuperato le forze.