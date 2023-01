By

Dopo le ultime dichiarazioni della pattinatrice Arianna Fontana, le risponde pubblicamente il presidente della Fisg Andrea Gios. Ecco le sue parole.

Le polemiche sul caso Arianna Fontana continuano: dopo le parole condivise dalla pattinatrice di short truck sui social, ora risponde il presidente di Federghiaccio.

L’atleta, in un post diventato virale in poche ore, ha parlato della possibilità di gareggiare per un’altra nazione alle prossime Olimpiadi, ecco come ha reagito Andrea Gios a queste affermazioni così forti. Le sue parole sulla questione.

Andrea Gios risponde ad Arianna Fontana

Il caso Arianna Fontana continua e si amplifica: dopo il post Instagram in cui l’atleta ha dichiarato di valutare altre strade e altre nazioni per continuare a gareggiare, arriva la risposta.

Questa è quella di Andrea Gios, presidente di Federghiaccio, che parla a RaiSport della questione, rispondendo direttamente ad Arianna Fontana.

Per lui, la pattinatrice è libera di prendere le sue scelte, anche se queste significano portarla a gareggiare per un’altra squadra che non siano gli azzurri.

Il presidente della Fisg dice:

La nostra proposta è il massimo che possiamo fare. Se poi lei mi chiede di lasciare a casa alcuni atleti della nazionale, di cambiare direttore tecnico o di cambiare gli allenatori che non le vanno bene, io questo non posso farlo. Se lei decidesse di andare a pattinare per qualche altra Nazione? È libera di farlo.

Il presidente si dice sereno e per lui se Arianna Fontana non vuole più gareggiare con l’Italia può farlo, una risposta secca, precisa ma anche molto pesante.

Anche il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Aboldi, è intervenuto in una nota ufficiale, dichiarando che farà il possibile per risolvere questa incresciosa situazione.

Cosa succede ad Arianna Fontana

La campionessa di short track Arianna Fontana è al centro di un caso molto discusso, venuto fuori ai tempi dei giochi olimpici di Pechino.

Arianna Fontana è l’atleta italiana che ha vinto il più alto numero di medaglie olimpiche, una grande atleta che ora rischia di non gareggiare più con la squadra dell’Italia.

Questo perché, la pattinatrice dopo le Olimpiadi di Pechino ha dichiarato di aver subito un trattamento sbagliato, da alcuni colleghi uomini che facevano di tutto per ostacolarla.

Queste sue dichiarazioni hanno portato a una rottura con la Federghiaccio, presieduta appunto da Andrea Gios: Arianna ha infatti criticato i metodi di allenamento e i conseguenti ambienti ostili che si creavano all’interno della Nazionale Azzurra.

La Fontana ha ammesso di non avere più fiducia nello staff tecnico, un rapporto che per lei al momento è irrecuperabile.

Infatti, l’atleta è da poco tornata dagli Stati Uniti dove, secondo le sue parole, è andata a testare il terreno per una possibile futura collaborazione nella loro nazionale, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Come andrà a finire questa storia? Vedremo i prossimi passi di Arianna Fontana quali saranno e se davvero l’Italia dovrà salutarla per sempre.