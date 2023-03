Cellulari radioattivi, sarebbero questi i modelli più pericolosi in circolazione

Cellulari radioattivi, proprio questi sarebbero i modelli più pericolosi presenti in commercio. Controlla se anche tu hai tra le tue mani una bomba ad orologeria.

Questi i cellulari radioattivi più pericolosi in circolazione. Occhio. Se anche tu ne sei in possesso, faresti bene a cambiare subito dispositivo.

Telefonini e radiazioni, tutta la verità

Possiamo senza dubbio affermare che vivere senza smartphone è praticamente impossibile. Da ormai tanti anni – e ultimamente a causa anche della recente pandemia – i sistemi di intelligenza, quali sono i telefonini, ancor più sono diventati degli strumenti importanti per i consumatori.

A prescindere dall’età media e dall’occupazione che si svolge, trascorriamo davvero buona parte delle nostre giornate con gli occhi puntati sul display del cellulare. I dati di alcuni studi sono piuttosto preoccupanti.

Forse non lo sai, ma i telefonini sono dispositivi elettronici in grado di emettere radiazioni che non sono sicuramente una passeggiata di salute per il nostro organismo. Anzi, gli effetti che le radiazioni possono provocare sono piuttosto importanti e da non sottovalutare.

Sapevi, per esempio, che l’utilizzo eccessivo del cellulare provoca un aumento della temperatura dei tessuti corporei? Questo è quanto affermato da un oncologo di fama internazionale che da tempo sta studiando gli effetti delle radiazioni derivanti dai cellulari sull’essere umano.

Che cosa succede? In pratica, intervengono dei meccanismi biologici che generano tali radiazioni le quali, talvolta, portano all’insorgenza di patologie serie come quelle oncologiche.

Ti forniamo anche un altro dato importante. Devi essere a conoscenza del fatto che ci sono dei cellulari radioattivi che più di altri emettono cioè radiazioni pericolose per la nostra persona. Controlla se anche il tuo dispositivo rientra nella categoria degli smartphone di cui dovresti sbarazzarti.

Cellulari radioattivi, ecco la lista dei più pericolosi

Ebbene sì, questa notizia ti scioccherà ma è reale: esistono i cellulari radioattivi. Devi sapere che i dispositivi elettronici, quali sono gli smartphone su cui smanettiamo ogni giorno, emettono delle radiazioni che non fanno bene alla nostra salute.

In commercio esistono dei dispositivi prodotti da determinate case che più di altri si possono considerare però pericolosi. Secondo alcuni studi, tra i cellulari più radioattivi c’è Google con i suoi dispositivi Pixel ( in particolare i modelli Pixel 3 e Pixel 4).

Seguono poi i Samsung con i modelli Galaxy S20 plus, A52 e A42. Ancora, i dispositivi Xiaomi con il modello Mi Note 10 e la casa Huawei con i modelli Nova 5t e P Smart.

Per capire quanto pericolose siano queste radiazioni, devi tenere in considerazione alcuni valori indicati con la sigla SAR che sta per “tasso di assorbimento specifico”. Con questo acronimo si fa riferimento alla quantità di radiofrequenze emesse da un dispositivo elettronico come il cellulare, che il nostro corpo assorbe nei tessuti.

Per esempio, il modello Huawei Mate 9 ha un valore SAR pari a 1,69 W/Kg mentre lo Xiaomi A 1, ha SAR pari a 1,75 W/Kg. Se è vero che esistono tanti cellulari radioattivi rispetto ad altri, ce ne sono però anche alcuni che invece si possono considerare “meno tossici”.

Ecco un elenco che ti sarà sicuramente utile:

Samsung Galaxy note plus : con valore SAR pari a 0,19 W/Kg

: con valore SAR pari a 0,19 W/Kg Samsung Galaxy A80 : con valore SAR pari a 0,22 W/Kg

: con valore SAR pari a 0,22 W/Kg Samsung Galaxy A72 : con SAR pari a 0,23 W/Kg

: con SAR pari a 0,23 W/Kg LG G7 : con SAR pari a 0,24 W/Kg

: con SAR pari a 0,24 W/Kg Huawei Y7 2019: con SAR uguale a 0,30 W/Kg

Anche se medici e ricercatori ritengono che le radiazioni provenienti dai cellulari siano un pericolo per la nostra salute, oggi però non c’è ancora uno studio specifico che attesti la correlazione tra utilizzo del cellulare e insorgenza di patologie oncologiche.

Ovviamente, il consiglio è sempre quello di passare quanto meno tempo possibile su questi dispositivi elettronici. E non ci riferiamo soltanto ai cellulari ma anche a tablet e computer.

Per quanto riguarda il cellulare, se proprio non ne puoi fare a meno, cerca di acquistare quanto meno quelli che hanno un valore SAR più basso. A questo proposito, L’Unione Europea ha stabilito che il limite massimo di SAR deve essere pari a 2 W/kg.