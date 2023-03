Google Pixel 8 Pro, in arrivo grandi novità per la fotografia notturna

L’azienda sta lavorando sul comparto fotografico del Google Pixel 8 Pro, migliorandone le prestazioni per la fotografia notturna.

Già maestro nell’arte di scattare eccellenti foto notturne, Google sta preparando una nuova funzionalità per il suo Pixel 8 Pro che utilizzerebbe la tecnologia esistente per migliorare le foto scattate in scarse condizioni di luminosità.

È nell’applicazione fotografica che Google nasconderebbe indizi sulle capacità del suo futuro Pixel 8 Pro. Per migliorare, dunque, la fotografia notturna per i suoi smartphone, l’azienda utilizzerebbe una tecnologia già presente su Pixel 7 Pro.

L’anno scorso, Google ha introdotto con Pixel 7 Pro un nuovo modo di utilizzare il teleobiettivo del suo smartphone: la doppia acquisizione.

Nella pratica, Pixel 7 Pro cattura due scatti, uno con il modulo principale, l’altro con il teleobiettivo. Lo zoom che utilizza più fotocamere consente, quindi, di ottenere maggiori dettagli al centro della foto, grazie agli algoritmi di elaborazione delle immagini che Google padroneggia perfettamente.

Nell’ultimo aggiornamento dell’app Google Camera (v 8.8), la società avrebbe inserito suggerimenti su una funzionalità esclusiva del Pixel 8 Pro. La funzione Multi-Camera Super Res Zoom – che abbiamo menzionato sopra – è citata per Pixel 8 Pro nell’app sotto il codice Hawk e FusionZoom.

Se il metodo di utilizzo rimane lo stesso, è il contesto d’uso che cambia. In effetti, Google estenderebbe il suo Super Res Zoom multi-camera alla modalità Visione notturna del suo smartphone.

La funzione che utilizza la doppia acquisizione resta invariata, ma dovrebbe richiedere un tempo di esposizione più lungo per catturare più luce. Per l’azienda di Mountain View l’obiettivo è chiaro: offrire foto notturne con maggiori dettagli.

Da quando Google Pixel 3 è stato immesso sul mercato, nel 2018, Google ha continuato a migliorare la fotografia notturna, al punto da averla resa un punto di forza.

A differenza dei suoi concorrenti, il brand americano non propone mai smartphone dotati dei migliori sensori fotografici sul mercato.

La forza dell’azienda, infatti, è altrove. In effetti, Google ha sviluppato un’esperienza impareggiabile nell’elaborazione algoritmica e nella fotografia computazionale. Fino ad oggi, i Pixel sono eccezionali quando si tratta di scattare foto notturne.

Il marchio sta godendo di un ottimo slancio nel mercato degli smartphone dopo aver superato la concorrenza nel 2022.

