Cellulari, questi dispositivi sono da buttare: quali smetteranno di funzionare

Cellulari, attenzione a questi dispositivi: se anche tu ne sei in possesso, devi provvedere alla sostituzione. Questi modelli smetteranno presto di funzionare.

Se possiedi uno o più di questi cellulari, faresti bene a correre immediatamente in negozio a comprarne uno nuovo. Ecco quali smartphone a breve smetteranno di funzionare.

Cellulari, la tecnologia ultramoderna a cui è impossibile rinunciare

Impossibile pensare alla nostra vita senza un cellulare. Persino i bambini o gli adolescenti ne sono in possesso ovviamente per ragioni differenti: i primi per intrattenersi e giocare, i secondi invece per interagire con gli altri o per scopi prettamente didattici.

Grazie alla tecnologia ultramoderna, ogni giorno arrivano sul mercato nazionale e internazionale non solo smartphone. Sempre più dispositivi elettronici di ultima generazione, all’ultima moda e intelligenti più che mai monopolizzano ormai le nostre vite.

Con la tecnologia poi dell’intelligenza artificiale e degli assistenti digitali, tablet e cellulari finiranno prima o poi per sostituire l’essere umano. Almeno nelle svolgimento delle sue funzioni basilari: questo il rovescio della medaglia negativo che fa paura.

Non possiamo però negare che i cellulari sono di fondamentale importanza, senza di essi è praticamente impossibile vivere. Come faremmo a interagire con gli altri, a cercare quello che vogliamo in un nanosecondo o ad orientarci in giro per il mondo?

Se anche tu rientri nella categoria di quelle persone a cui non piace cambiare spesso lo smartphone ma resti un affezionato fedele al tuo cellulare sappi, che potresti presto ritrovarti costretto a cambiarlo. Ecco i telefonini che smetteranno di funzionare.

Ecco quali telefonini smetteranno di funzionare

La tecnologia, giorno dopo giorno, continua a fare passi da gigante soprattutto nel settore della telefonia. Ogni mese vengono immessi sul mercato cellulari nuovi, con sempre più funzionalità utili e ultramoderne.

Sicuramente anche tu ti sarai ritrovato a cambiare spesso cellulare, magari per passare a uno più tecnologico o con un design più accattivante o semplicemente perché il cellulare 3G ormai non è più di moda.

A questo proposito, è necessario mettere tutti al corrente di ciò che a breve potrebbe succedere: proprio questi cellulari presto smetteranno di funzionare. A quali facciano riferimento? E soprattutto, perché rischiamo di dover sostituire i nostri affezionatissimi smartphone? Ecco la risposta a queste domande.

Quando acquisti un cellulare, soprattutto se lo utilizzi anche per il lavoro, la prima cosa che farai è assicurarti che abbia processori e memoria sufficienti per un uso intensivo. Nessuno vuole un cellulare lento, vero?

Ebbene, anche la connessione in questo caso fa la differenza. Oggi la maggior parte dei telefonini in commercio e anche quelli che produrranno prossimamente, sono in 5G, la rete del futuro, quella ultraveloce che rende il tuo smartphone efficientissimo anche in assenza di copertura Wi-Fi.

Con la produzione sempre maggiore di cellulari in 5G, appare perfettamente chiaro che i telefonini in 4G e ancor più quelli in 3G e 2G, diventeranno via via obsoleti fino a smettere di funzionare definitivamente.

Probabilmente finiranno per salvarsi solo quelli con SIM a 256 Kb che avranno però una connessione a internet praticamente lentissima tanto da costringere i consumatori a dover optare per forza per un nuovo modello.

La nuova tecnologia che rivoluzionerà la telefonia mobile

Lo stesso discorso vale anche per i sistemi di allarmi o telecamere che funzionano con tecnologia 3G/4G. La nuova rete, quella 5G, finirà per sostituire definitivamente il 3G e 4G consentendo di navigare velocemente e portando il segnale anche in zone periferiche o rurali in cui la tecnologia 3G e 4G non arriva.

Per il momento, chi possiede un cellulare con tecnologia 4G può stare ancora tranquillo. Dispositivi di questo genere continueranno a funzionare ancora per un po’ ma sappi che prima o poi, se vuoi continuare a sfruttare al massimo la tecnologia internet e non solo, il passaggio a un cellulare con tecnologia 5G si rende necessario.

Il 2023 secondo molti sarà il cosiddetto anno del “Blackout 3G”. Su dispositivi con questa tecnologia, sarà impossibile a un certo punto utilizzare anche applicazioni di messaggistica come Telegram e WhatsApp così come diventerà impossibile anche ricevere chiamate o inviare SMS.