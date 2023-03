Cellulare con memoria piena, come svuotarla in 2 minuti: l’opzione nascosta

By

Ecco come liberare la memoria piena del cellulare in pochi minuti. Il vostro telefono smetterà di essere così lento.

La memoria piena del cellulare è uno dei problemi più comuni. Oggi vi spieghiamo come liberarla in men che non si dica.

Smartphone lento, cosa sta succedendo

Quante volte nella vostra vita vi sarete chiesti come mai, all’improvviso, il vostro smartphone sia diventando lento, impedendovi di fare qualsiasi cosa, dal realizzare foto all’inviare messaggi.

Uno dei motivi per cui accade ciò è che la memoria del cellulare sia piena. Esistono due tipo di memoria all’interno di un dispositivo mobile: una memoria dove sono contenuti tutti i file e le applicazioni che avete scaricato e un’altra dove, invece, sono attualmente aperti questi contenuti.

A volte, il vostro smartphone è lento proprio perché lasciate aperte molte applicazioni allo stesso tempo. Ciò rallenta le prestazioni di qualsiasi dispositivo, anche del più avanzato. Se volete risolvere questo problema, dovete acquistare telefoni con una Ram ampia, oppure dovete di tanto in tanto chiudere le applicazioni aperte.

Nel caso in cui lo abbiate già fatto e abbiate notato che il vostro telefono continua a essere lento, potrebbe trattarsi di un caso di memoria piena. Ecco che per questo di seguito vi spieghiamo come liberarla definitivamente.

Liberare la memoria piena del cellulare

Se volete liberare la memoria piena del cellulare e avete iPhone, per prima cosa dovete recarvi presso le Impostazioni del vostro telefono.

A quel punto, potete cliccare su Generali e poi su Spazio iPhone. Fatto ciò, il sistema del vostro smartphone vi fornirà un resoconto di come state utilizzando la memoria del cellulare.

Vi svelerà, giga per giga, quali sono le applicazioni che più occupano lo spazio del vostro telefono e se esistono anche dei file superflui che potete eliminare per liberare la memoria piena del cellulare.

Sarà a quel punto che potrete rimuovere tutti quei file che non usate mai o che non ritenete necessari, in modo da liberare completamente la memoria.

Un altro segreto, che soltanto in pochi tra i consumatori conoscono, è quello di eliminare i duplicati delle immagini in galleria. Si tratta di un’ottima soluzione per fare spazio.

Quello che dovete fare è andare in Galleria e cliccare sulle Impostazioni delle foto e quindi su Duplicati. A quel punto potrete cliccare su Elimina da questo iPhone.

Se, invece, il vostro cellulare usa la tecnologia Android, il nostro consiglio è quello di scaricare e installare, tramite il Play Store, un’applicazione che sia in grado di svolgere per voi entrambe le operazioni che abbiamo svolto per iPhone.

Una delle app più utilizzate è “Duplicate File Fixer“, che è in grado di riconoscere immediatamente tutti quei file duplicati all’interno del vostro cellulare e che vi permette di procedere con la loro eliminazione.

Se volete eliminare applicazioni superflue, invece, dovrete andare su Impostazioni, quindi su Applicazioni e selezionare quelle che ritenete inutili. A quel punto potrete eliminarle manualmente. Siamo sicuri che questi procedimenti vi aiuteranno a liberare la memoria piena del cellulare.