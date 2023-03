Agli iPhone 15 mancherà un tasto: ecco quale

Alla nuova generazione di iPhone 15 mancherà un tasto, secondo le ultime indiscrezioni. Ecco di quale si tratta.

Poco più di 16 anni fa, Steve Jobs presentò al mondo il primo iPhone con un elemento di design fisso fino ad oggi. Da quell’iPhone, ne sono stati realizzati altri quattordici modelli e ci apprestiamo a scoprire, tra qualche mese, l’iPhone 15 al quale, secondo le ultime indiscrezioni, mancherà un tasto. Di quale si tratta?

Il tasto che – con molta probabilità – mancherà al prossimo iPhone 15 è il leggendario interruttore per impostare la modalità silenziosa di tipo meccanico.

Un tasto che ci permette di configurare il dispositivo in modalità suono o silenzioso/vibrazione e che – in questa prossima generazione – sarà sostituito da un “semplice” pulsante. O almeno questo è ciò che indicano finora i leak, incluso un nuovo render che ne mostra il design.

Anche se mancano sei mesi al lancio ufficiale, l’iPhone 15 ha diverse funzionalità che sono già un segreto di Pulcinella. E il design dei suoi pulsanti fa parte delle cose che già si conoscono in merito al nuovo melafonino.

Questa nuova linea, inoltre, dovrebbe sostituire i pulsanti fisici con pulsanti tattili, proprio come è accaduto al pulsante dell’iPhone 7, con funzionalità identiche a quelle precedenti, ma senza un meccanismo fisico e un motore tattile che emette vibrazioni.

Ebbene, l’ultimo leak – che si è diffuso rapidamente su Twitter – ci permette di vedere i file CAD con il presunto design dell’iPhone 15 Pro.

This could be the mute and volume buttons on the iPhone 15 Pro 🤩

No more physical buttons or switch! #Apple #iPhone #Design pic.twitter.com/2CYbAGMsvQ

— Apple Check (@theapplecheck) March 20, 2023