C’è un bonus di 630 euro mensili da richiedere entro il 29 agosto: chi può accedere

In arrivo per alcune categorie di persone, un bonus da 630 euro al mese. Vediamo come richiederlo.

Abbiamo imparato a conoscere i bonus durante il Governo Conte ma sembra che agli italiani ne servano ancora diversi per avere sostegno.

Cos’è il bonus 630 euro

I bonus in denaro previsti anche dal Governo Meloni mirano a sovvenzionare o contribuire economicamente a sostenere determinate spese o raggiungere determinati obbiettivi.

Tali sostegni possono modificarsi nel tempo, sulla base delle politiche e delle priorità governative. Stabilire che venga erogato un bonus piuttosto che un altro, infatti, dipende dalle leggi e dalle regolamentazioni che sono in corso in quel momento storico.

La parola bonus abbiamo imparato a conoscerla bene durante il Governo Conte e, anche se con il nuovo governo sono notevolmente diminuiti, alcune regioni li utilizzano ancora per sostenere soprattutto le famiglie in difficoltà. Proprio come in questo caso specifico di cui stiamo per scriverti.

Il bonus in questione è chiamato Buono Servizio Minori. Esistono dei requisiti per poter avere accesso al bonus di 630 euro che, però, attualmente sembra essere attivo soltanto per chi vive in una determinata regione. In particolare, sembra essere la Regione Puglia ad averlo attivato a sostegno di quelle famiglie con un ISEE che non supera i 20000 euro.

Come richiedere quello da 630 euro

L’obiettivo del bonus è quello di permettere anche alle famiglie considerate meno abbienti, di poter far partecipare i propri figli a servizi socio-educativi, presso centri accreditati.

Il bonus, infatti, è spendibile in ludoteche ma anche centri socio educativi e polivalenti destinati a minori.

Possono avere accesso al buono coloro che rispettano alcuni requisiti come, ad esempio, una frequenza minima al centro prescelto ed il compimento di una determinata età. Il minore e la famiglia di appartenenza devono risiedere e avere domicilio in Puglia.

Le famiglie possono essere divise in fasce. Ogni fascia potrà godere di un importo diverso. Chi ha chiesto di poter accedere a centri socio-educativi diurni potrà beneficiare del bonus pieno da 630 euro al mese; chi ha scelto un centro polivalente per minori, potrà beneficiare del buono di 440 euro. Saranno previsti, invece, 13 euro al giorno se si sceglie di far frequentare la ludoteca oppure i servizi educativi e per il tempo libero.

Le domande possono essere presentate sottostando a due diverse finestre temporali. Le famiglie possono fare richiesta entro il 29 agosto servendosi della generazione del codice di domanda. Coloro che, invece, si occupano dell’offerta, potranno avere come tempo massimo per mettere i posti a catalogo, il 5 settembre 2023. Essi dovranno anche generare un preventivo di spesa.

La domanda potrà essere presentata completamente online accedendo alla piattaforma linkata sul sito della regione Puglia. Chi fa domanda deve avere lo SPID di secondo livello. Gli altri documenti richiesti sono una attestazione ISEE per i minorenni che non è scaduta.