C’è già un caso Anna Oxa a Sanremo?

Il Festival di Sanremo 2023 inizia questa sera su Rai 1 e già sono partite diverse polemiche: al centro di una di queste c’è Anna Oxa, il personaggio più discusso di quest’edizione. Cosa è successo fino ad ora?

Mancano poche ore e Sanremo 2023 prenderà il via: in città tutto è in fermento e l’Ariston è pronto ad ospitare tutti i cantanti in gara.

Stasera la prima a esibirsi sarà Anna Oxa, una delle artiste più attese nonché più chiacchierate per i suoi comportamenti un po’ fuori dal comune. Cosa è successo fino ad ora? È già partito un vero e proprio caso su di lei? Mettiamo insieme i pezzi.

Anna Oxa a Sanremo 2023: è già polemica?

Stasera Anna Oxa aprirà la prima serata di Sanremo 2023, con la canzone “Sali (Canto dell’anima)”.

Ma in questi giorni, in cui i cantanti sono stati visti spesso per interviste, feste, serate ed eventi, della Oxa neanche l’ombra. L’assenza più eclatante è stata quella di ieri sera.

Anna Oxa, infatti, non si è presentata al green carpet, ovvero il momento di presentazione di tutti i cantanti in gara., che si svolge la sera prima dell’esordio all’Ariston.

Il suo forfait ha fatto molto rumore, tanto che in tanti soprattutto tramite i social si sono chiesti come mai la Oxa non abbia sfilato, soprattutto perché non tutti sanno che da contratto i cantanti sono tenuti a partecipare a tutti gli eventi ufficiali del Festival.

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, ovviamente i giornalisti hanno tirato fuori la questione, ma Amadeus e Stefano Coletta l’hanno giustificata (senza risultare molto credibili).

Amadeus afferma che la cantante non si sentiva molto bene e non ha voluto prendere freddo, mentre Coletta fa un riferimento alla causa aperta tra la Rai e Anna Oxa (di cui vi parleremo di seguito) e dice:

“La maglia rotta che poi si è tradotta in un percorso processuale nasce da Ballando con le stelle, è un giudizio pendente. Ovviamente sta facendo il suo corso. Riguardo a Sanremo Oxa non è in un cast seriale, ma è un’artista chiamata a interpretare il suo testo nella gara e la frattura non preclude la sua partecipazione, quindi nei suoi confronti c’è accoglienza e rispetto.”

Perché la cantante non si è presentata? Le ipotesi

Come anticipato, le parole di Amadeus e di Stefano Coletta non hanno convinto molto, soprattutto perché chi la segue sa che Anna Oxa è un personaggio molto particolare.

La Oxa è senza dubbio una delle artiste più misteriose di quest’anno, come ha dimostrato anche a dicembre quando ha rifiutato di farsi intervistare da Giovanna Civitillo per La Vita in Diretta.

Quindi, non è una sorpresa che ancora prima dell’inizio, l’artista si stia comportando in modo strano, quello che fa parlare sono le giustificazioni che il direttore artistico ha cercato di dare questa mattina.

Visto che per ragioni contrattuali nessun artista si può esimere dalla consueta sfilata, allora perché non ci sono state conseguenze per l’assenza di Anna Oxa?

Secondo Coletta e Amadeus, questo non è avvenuto, ma la questione potrebbe non essere risolta qui, visto che potrebbero arrivare rimostranze da parte di altri artisti o dalla giuria del Festival.

I motivi per la sua assenza, comunque, potrebbero essere vari e sui social i fan della kermesse ne stanno ipotizzando parecchie: molti parlano di un dispetto, alcuni della stanchezza dovuta al fatto di essere stata l’ultima a fare le prove, altri ancora sono d’accordo con il conduttore.

Al momento, però, queste sono le novità e non ci resta che attendere le prossime giornate del Festival per capire se la polemica impazzerà o se rimarrà un fuoco di paglia.

Insomma, Sanremo riserva sempre tante sorprese e con Anna Oxa nel cast di certo queste non potevano mancare neanche quest’anno.