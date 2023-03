Cattivi odori in frigo, se lo spruzzi eliminerai subito la puzza: problema risolto

Cattivi odori in frigo, vuoi sbarazzarti della puzza che fuoriesce quando apri il tuo elettrodomestico? Allora ti serve questo ingrediente: se lo spruzzi, eliminerai immediatamente gli odori sgradevoli.

Come avere un frigo pulito e profumato in pochi secondi? Ti serve questo ingrediente. Solo se lo spruzzi, eliminerai immediatamente la puzza. Il problema che cerchi di risolvere da anni diventerà solo un brutto ricordo.

Pulizia del frigo: quando i cattivi odori diventano un problema

Un frigorifero disordinato o male organizzato può essere causa della formazione di odori sgradevoli che si manifestano soprattutto quando apri di frequente il tuo elettrodomestico.

Se seguirai però questi consigli, ti garantiamo che gli odori sgradevoli diventeranno solo un brutto ricordo. Svelato finalmente il segreto per mantenere il tuo elettrodomestico pulito e igienizzato a lungo.

Gli esperti sono concordi sul fatto che la cattiva conservazione degli alimenti o anche dimenticare residui di cibo per giorni nel tuo frigo, siano la causa principale della formazione di puzze e odori sgradevoli che talvolta sono davvero nauseanti.

Se sogni di avere un profumo pulito quando apri il tuo elettrodomestico, sei nel posto giusto. Qui ti insegneremo come eliminare i cattivi odori semplicemente utilizzando un ingrediente che avrai sicuramente anche tu a casa. Pronto a rimanere a bocca aperta? Ecco la tecnica di cui anche tu non potrai fare più a meno.

Frigo profumato in una sola mossa: questo ingrediente ti salverà

Avere a che fare con i cattivi odori è davvero una situazione spiacevole, soprattutto quando questi ultimi provengono poi dal frigorifero. Questo elettrodomestico, che si apre innumerevoli volte al giorno, deve essere sempre limpido e pulito.

La prima cosa che devi fare, secondo gli esperti, è conservare in maniera adeguata gli alimenti, controllando le date di scadenza, sbarazzandoti di pietanze cucinate tempo addietro e pulendo con regolarità i ripiani del tuo elettrodomestico: questi i primi passi essenziali per avere un frigorifero pulito e igienizzato.

Quando però i cattivi odori persistono, sappiamo che è un problema da risolvere subito. In questo caso, dovrai ricorrere all’aiuto di un ingrediente che è facilissimo da reperire e che sicuramente avrai anche tu in casa.

Sai che cosa ti serve? Semplicemente un limone! Sì, questo agrume dai poteri straordinari, è perfetto non soltanto come sgrassatore naturale ma anche come disinfettante e antibatterico.

Ti basterà premere due limoni e versarne il succo in un nebulizzatore. Svuota ovviamente il tuo frigorifero e lascia vuoti i ripiani, poi spruzza il succo di questo agrume incredibile sia sulle pareti che sugli scaffali del tuo elettrodomestico e lascia che il limone faccia il miracolo.

Per avere un effetto ancora migliore potresti aggiungere al succo di limone anche mezzo bicchiere di aceto bianco: nel giro di una manciata di minuti, il tuo frigorifero tornerà ad essere pulito, disinfettato e profumato come non mai.

Utilizza un panno umido per rimuovere eventuali macchie o per pulire a fondo il tuo elettrodomestico: questa tecnica, te lo garantiamo, ti salverà. I cattivi odori scompariranno definitivamente.

Altre tecniche super green contro i cattivi odori

Ci sono però anche altri ingredienti naturali che possono aiutarti a sbarazzarti delle puzze provenienti dal frigorifero. Un esempio? Il bicarbonato di sodio. La ricetta da preparare è semplicissima: devi solo sciogliere un cucchiaio di bicarbonato in mezzo litro di acqua e aggiungere poi 10 gocce di olio essenziale, quello della profumazione che preferisci.

Gli esperti consigliano di prediligere gli aromi agrumati, come quelli all’arancia, alla cannella o al limone. Per far sì che il bicarbonato abbia poi un effetto ancora più sgrassante, puoi aggiungere alla miscela anche un cucchiaio di sapone di Marsiglia.

Versa il contenuto liquido sempre all’interno di un nebulizzatore e inizia a pulire a fondo il tuo frigo: otterrai un risultato strabiliante in poche e semplici mosse. E la tecnica dell’aceto invece la conosci?

Questo ingrediente è un deodorante perfetto per il tuo frigorifero. Esso non soltanto ti aiuterà a rimuovere i cattivi odori ma sgrasserà anche eventuali incrostazioni presenti sui ripiani o sulle pareti.

Ti servirà semplicemente versarlo all’interno di un po’ di acqua e vaporizzare poi la miscela sempre con l’aiuto di un nebulizzatore. Pulisci il tutto con un panno in microfibra evitando che si formi umidità, la causa principale di cattivi odori.

Cosa dicono gli esperti

Anche l’acqua di riso è un rimedio naturale per sbarazzarti di odori sgradevoli che il tuo frigorifero emana. In questo caso, ti servirà solo mettere in ammollo questo cereale per due giorni in una pentola piena di acqua e filtrare poi il liquido, nel quale lo hai tenuto in ammollo, all’interno di un flacone spray.

Vaporizzalo poi sulle pareti del tuo frigorifero e risciacqua l’elettrodomestico con l’aiuto di un panno umido: gli odori saranno solo un brutto ricordo. Ovviamente, questi ingredienti ti aiuteranno nel caso di cattivi odori ma è necessario che tu effettui periodicamente una pulizia approfondita del frigorifero, almeno due volte al mese.

In che modo? Devi svuotare il tuo frigo dagli alimenti e pulire in maniera approfondita sia le pareti che i ripiani su cui riponi gli alimenti. La pulizia regolare è il passo numero uno da compiere per avere un frigorifero sempre pulito ma soprattutto igienico e profumato.

Se vuoi poi che i cattivi odori scompaiano definitivamente, puoi lasciare in un angolo di un ripiano all’interno del tuo frigo, una ciotolina contenente succo di limone o bicarbonato: questi due ingredienti neutralizzeranno i cattivi odori per mesi.