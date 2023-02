Frigorifero pulito senza strofinare nulla, zero fatica: elimina tutti i cattivi odori

Frigorifero, vuoi averlo limpido e pulito ma soprattutto senza cattivi odori? In pochissimi secondi, con questa tecnica, farai davvero zero fatica: è in grado di far sembrare il tuo elettrodomestico come nuovo.

Stanca di passare ore a sfregare il frigorifero per eliminare macchie e cattivi odori? Questa tecnica ti salverà e ti farà risparmiare tanto tempo: elettrodomestico nuovo con il minimo sforzo.

Frigorifero, come prendersi cura del nostro elettrodomestico di fiducia

Il frigorifero è sicuramente tra gli elettrodomestici indispensabili in una casa, di quelli che non può assolutamente mancare: è la prima cosa che si acquista quando ci si trasferisce o si compra una nuova abitazione.

D’altronde, come potrebbe essere altrimenti? Se c’è un problema che riguarda però questa tipologia di elettrodomestici è sicuramente la manutenzione. Vero è che, grazie anche alla tecnologia, i nuovi frigoriferi sono sempre più smart e comodi, soprattutto da pulire.

Ma l’ingegneria super moderna, utilizzata per la realizzazione di frigoriferi di ultima generazione, non ci viene in soccorso quando si tratta di macchie e cattivi odori. Quante volte ti sarai ritrovata anche tu ad aprire il frigorifero e a trovarti investita da un odore sgradevole?

Nella maggior parte dei casi, i cattivi odori dipendono dagli alimenti che non conservi in maniera accurata oppure dalla decomposizione del cibo. Per non parlare poi di impronte o ditate che restano soprattutto sul portellone del nostro elettrodomestico.

Sai che c’è una tecnica che ti consente non soltanto di avere il frigo pulito e immacolato in pochi minuti ma anche di sbarazzarti dei cattivi odori in un istante? Siamo sicuri che ci ringrazierai per la dritta.

Il sistema per avere un elettrodomestico perfetto e profumato

Prendersi cura degli elettrodomestici è una delle cose più difficili da fare. Altissime sono le probabilità che dopo qualche anno dall’acquisto, esso si rompano, soprattutto se parliamo di lavatrici o frigoriferi.

La nostra attenzione oggi si vuole concentrare però proprio su quest’ultimo elettrodomestico. Il problema più comune, lamentato dalla maggior parte delle persone, riguarda la pulizia del frigorifero e i cattivi odori che da esso possono provenire.

Certo, è facile che si verifichino queste due situazioni. Basta, nel primo caso, avere le dita per esempio unte di olio per generare in pochi secondi impronte o ditate sul portellone o sulla parete del tuo elettrodomestico o conservare in maniera poco accurata gli alimenti o non gettarli quando necessario, per creare invece cattivi odori.

C’è però un rimedio a tutte queste problematiche. Curiosa di scoprire la soluzione che non soltanto ti consentirà di avere un frigorifero immacolato ma anche profumato in pochi istanti? Allora iniziamo subito.

La prima cosa che devi fare è svuotare il tuo frigorifero da tutti gli alimenti, i condimenti e prodotti che hai posizionato all’interno. Rimuovi anche i ripiani ed eventualmente i cassetti e le mensole laterali.

Se possibile, procurati poi un normale spruzzino, un imbuto e il bicarbonato di sodio. Per realizzare la nostra “ricetta”, dovrai versare all’interno dello spruzzino un cucchiaio di bicarbonato di sodio e 200 ml di acqua a temperatura ambiente.

Chiudi con il coperchio e inizia a spruzzare il contenuto all’interno del tuo elettrodomestico. Non dimenticare nessun angolo, e ovviamente la porta esterna, mi raccomando! Effettuato questo passaggio, munisciti di un panno in daino o in microfibra e inizia a pulire all’interno del tuo frigorifero: vedrai che immediatamente i cattivi odori scompariranno e tutto lo sporco e le incrostazioni eventualmente presenti andranno via.

Un altro accessorio di cui abbiamo bisogno è uno spazzolino da denti nuovo o che non utilizzi più. A che cosa ti servirà? Grazie ad esso potrai grattare le fughe del tuo elettrodomestico che in pochi secondi torneranno lucide e splendenti, come nuove.

Altro metodo per far profumare il tuo elettrodomestico per 60 giorni

Per far sì però che il tuo frigorifero profumi per oltre due mesi, dovrai effettuare anche questo passaggio. Procurati un altro spruzzino e munisciti sempre del solito imbuto. Versa all’interno del tuo nebulizzatore un cucchiaio di vaniglia in polvere e aggiungi un bicchiere d’acqua.

Spruzza poi il contenuto all’interno del tuo elettrodomestico e come prima, continua a pulire non dimenticandoti nessun angolo e nessuna parete. Riposiziona poi tutti gli accessori all’interno dell’elettrodomestico, quindi cassettoni e mensole da appoggio.

Et voilà! Il tuo frigorifero sarà limpido, pulito e profumato, proprio come se fosse nuovo. Per fare in modo che i cattivi odori non ricompaiano per almeno 60 giorni, in un angolo del tuo frigorifero conserva una tazza o un piattino con all’interno un po’ di polvere di bicarbonato: questo elemento sarà in grado di neutralizzare tutti i cattivi odori.