Fabio Fazio, sai chi è la bellissima moglie? Gliela invidiano tutti | FOTO

Fabio Fazio ha una moglie molto bella e supporter numero uno del marito. Sposati da tanti anni, i due sono una coppia meravigliosa: la conosciamo insieme?



Chi è l’affascinante e bellissima moglie di Fabio Fazio? Il conduttore Rai ha al suo fianco una donna straordinaria. Te la presentiamo.

Fabio Fazio, il genio della televisione italiana

In diverse interviste rilasciate da numerosi colleghi, Fabio Fazio è stato definito come “il genio della televisione italiana”. Al timone di programmi di cultura, di varietà e anche di format leggeri ma condotti in una chiave diversa, introspettiva, differente rispetto a quelli tradizionali a cui siamo abituati, il presentatore di Che tempo che fa è amatissimo dal popolo italiano.

Sono tanti anni che Fabio Fazio è in televisione. I più giovani lo ricorderanno sempre come il mezzobusto di Che tempo che fa ma tanti successi si possono annoverare nella sua lunga carriera artistica.

Sai, per esempio, che nel 1999 e nel 2000 ha presentato il Festival di Sanremo? Ma non è tutto, è stato anche direttore artistico del contest della canzone italiana. Non è soltanto un conduttore e un autore televisivo ma anche un produttore, uno scrittore e persino un imprenditore, Fazio.

Insomma, davvero un uomo multitasking. Non ci sono mai stati gossip particolari sul conto di Fabio Fazio. Sempre ligio e fedele alle regole matrimoniali, mai si è parlato di lui per tradimenti o tresche.

Sposato con una donna straordinaria da tanti anni, la moglie è un capolavoro. Oltre ad essere bellissima è anche figlia di un uomo molto affermato e conosciuto in Italia. Te la presentiamo la bellissima dolce metà di Fazio che è uno spettacolo per gli occhi.

Chi è la bellissima moglie del conduttore Rai

Fabio Fazio da tanti anni è sposato con la stessa donna, una meravigliosa signora che ha rapito il suo cuore: il suo nome è Gioia Selis. I due sono marito e moglie dal 1994 e hanno due splendidi figli, Michele che è nato nel 2004 e Caterina che è venuta al mondo invece nel 2009.

Non ci sono mai stati gossip malevoli sul conto di questa coppia meravigliosa che continua dopo tanti anni dalla loro unione, ad andare sempre d’amore e d’accordo. Il segreto della longevità del loro matrimonio? Non soltanto il sentimento che li tiene legati ma anche il supporto che lei ha sempre dato a lui nella sua professione.

Che cosa sappiamo della bellissima moglie del noto presentatore Rai? Gioia Selis è nata nel 1968. Originaria di Savona, è più piccola del marito. Proviene da una famiglia conosciuta e molto benestante.

Suo padre, che purtroppo è venuto a mancare nel 2008, era un medico molto famoso ma anche il fondatore della squadra di pallanuoto di Savona, La Rari Nantes. Si conoscono fin da ragazzini, Gioia e Fabio, che prima di diventare fidanzati erano migliori amici.

Sebbene Gioia non faccia parte del mondo dello spettacolo e nella vita si occupa di tutt’altro, ti sveliamo che anche in tv è un volto noto. Ecco una piccola curiosità: sai che ha partecipato ad un film insieme al marito? Il titolo della pellicola è Pole Pole e risale al 1996.

I ricavati del film furono donati ad HAMREF, un’associazione di ricerca che si occupa di migliorare le condizioni di salute nel continente Africano. Mamma di Caterina e Michele, Gioia Selis è una donna molto riservata. Non ha profili social, né Facebook né Instagram.

L’abbiamo vista però sempre accanto al marito in diverse occasioni, anche pubbliche. Non sappiamo di che cosa si occupi nel privato, Gioia, se lavori o meno. Sicuramente è una moglie straordinaria e una mamma affettuosa: vive per suo marito e per i suoi due figli che sono il suo più grande capolavoro.

Da sempre spalla di Fabio Fazio, non lo ha abbandonato mai, nemmeno un momento. L’ha sempre supportato anche nei periodi più bui e difficili del suo privato. Insieme sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano.