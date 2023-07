Casa fresca all’infinito con il metodo del ghiaccio: il caldo non lo soffrirai mai più

Casa fresca con il metodo del ghiaccio: così non soffrirai mai più il caldo. E tu lo conosci? Se la risposta a questa domanda è no, non ti resta che continuare la lettura. Rimarrai piacevolmente sorpreso.

A causa delle temperature altissime di questi ultimi giorni, siamo tutti alla ricerca del fresco, soprattutto in casa. Come fare se non si hanno i condizionatori? Ecco il sistema che ti permette di rinfrescare la casa senza spendere troppo: con il metodo del ghiaccio mai più bollette alte a fine mese.

Bollette alte a cause delle temperature record

Il prezzo del kW è ancora piuttosto alto sebbene, rispetto agli ultimi mesi, il costo dell’energia si sia lievemente abbassato. Il caro bollette continua a rappresentare un problema serio per tanti italiani. Difficile gestire i costi sempre più alti in fattura a causa delle alte temperature che ci costringono a tenere accesi per tante ore condizionatori e ventilatori.

Proprio questi ultimi sono i responsabili principali delle bollette alte che arrivano a fine mese. Non è una buona idea avere i condizionatori sempre accesi e non solo per gli sprechi energetici che dal loro funzionamento derivano ma anche per la nostra salute e per la protezione della casa.

Sai che un climatizzatore acceso tante ore può portare alla formazione di muffe e umidità in casa? Per non parlare poi del rischio concreto di ammalarsi in piena estate a causa degli sbalzi termici.

Più comodo e conveniente, sia per il portafoglio che per la salute, il ventilatore che certamente però, dobbiamo ammetterlo, non rinfresca come il condizionatore. E se ti dicessimo che proprio il ventilatore può tornarti utile per raffreddare la tua casa in breve tempo, ci crederesti? Ecco il metodo del ghiaccio che cambierà la tua vita.

Casa fresca con il metodo del ghiaccio

Le ultime previsioni meteorologiche non sono incoraggianti. Chi sperava nell’arrivo del fresco rimarrà purtroppo deluso. Dopo una breve tregua dal calore insopportabile, che durerà solo poche ore, torneranno nuovamente temperature record.

Questa estate bollente sicuramente non la dimenticheremo più. E come affrontarla se non con l’aiuto di condizionatori e ventilatori? I primi sono la salvezza di tanti. Essi rinfrescano velocemente la casa ma fanno aumentare anche considerevolmente i costi in bolletta. I secondi invece consumano meno energia ma non rinfrescano come i climatizzatori. O almeno questo è ciò che pensano in tanti.

E se ti dicessimo che proprio il ventilatore può diventare il tuo migliore alleato per affrontare quest’estate torrida? Oggi vogliamo parlarti del metodo del ghiaccio. Se non lo conosci, lo devi provare immediatamente.

Tutto ciò che devi fare è mettere in una scodella di plastica acqua molto fredda o del ghiaccio e posizionarla poco distante dal ventilatore. Attiva questo elettrodomestico al massimo della sua potenza: vedrai che grazie alla forza delle sue ventole si genererà una piacevole aria fresca che si diffonderà rapidamente in tutta la casa, sfruttando la presenza dell’acqua fredda e/o del ghiaccio.

Con questo trucco semplice e veloce da mettere in pratica non sarai più costretto ad accendere i condizionatori ma avrai ugualmente casa fresca senza dover spendere troppi soldi. Ma vogliamo svelarti anche un altro trucco che puoi utilizzare per queste giornate eccessivamente calde.

Procurati una bottiglia di plastica e con l’aiuto di un taglierino o delle forbici, realizza dei fori nella parte alta della bottiglia. Posiziona poi quest’ultima sul retro del ventilatore fissandola con dei fili o delle fascette e metti al suo interno dei cubetti di ghiaccio ricordandoti di chiudere ermeticamente la bottiglia con il suo tappo. Accendi poi il ventilatore e goditi il fresco!