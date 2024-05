Napoli, con una schedina da 2 euro sbanca il Superenalotto e vince oltre 100 milioni

La vincita è stata effettuata presso una tabaccheria del centro storico di Napoli, in via Toledo. Il fortunato vincitore si è aggiudicato un montepremi di 101.511.953,21 euro.

Si tratta del primo sei centrato quest’anno. L’ultima vincita record risale al 16 novembre 2023, quando a Rovigo è stata centrata la sestina vincente con cui un fortunato giocatore si è aggiudicato 85,1 milioni di euro.

Maxi vincita a Napoli: con una schedina da 2 euro sbanca il Superenalotto

La dea bendata bacia la città di Napoli. Nel capoluogo campano è stato infatti centrato il 6 al SuperEnalotto, e il vincitore si è portato a casa un montepremi di 101.511.953,21 euro. La giocata vincente è stata realizzata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria, situato in via Toledo, ex Via Roma, 410. La sestina fortunata era composta dai numeri 20, 6, 80, 40, 71, 55. Il numero SuperStar era il 75 e il Numero Jolly era il 12. La schedina è costata al fortunato appena due euro.

La tabaccheria dove è stata realizzata la vincita si trova nel cuore di Napoli, in via Toledo, una strada centralissima, frequentata ogni giorno anche da migliaia di turisti. “Per questo, è impossibile dire chi abbia vinto”, afferma Salvatore, il titolare del punto vendita Sisal “Bella ‘mbriana”. Salvatore esprime la speranza che il fortunato vincitore sia una persona del quartiere, e che i soldi possano andare a qualcuno che ne ha bisogno.

Il primo sei del 2024

Si tratta del primo sei centrato quest’anno. L’ultima vincita record risale al 16 novembre 2023, quando a Rovigo è stata centrata la sestina vincente con cui un fortunato giocatore si è aggiudicato 85,1 milioni di euro. Inoltre, il 16 febbraio 2023, è stato vinto il jackpot più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro, grazie al sistema “Una Buona Stella” da 450 euro, diviso in 90 cedole da 5 euro ciascuna, per una vincita di circa 4 milioni di euro per ogni giocatore. Con questa vincita a Napoli, sono 130 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto.

Considerando le vincite di prima categoria, dal ’97 a oggi, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Per chi vuole tentare la fortuna, è bene sapere che ci sono 622 milioni di sestine possibili per centrare la combinazione esatta. La crescita del jackpot è stata favorita anche dalla nuova formula di gioco introdotta nel 2016, che prevede una parte più sostanziosa della raccolta destinata al montepremi, la possibilità di vincere anche con il 2, e premi istantanei.