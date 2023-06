Davvero magnifico e inatteso ciò che riesce a creare con una bottiglia di plastica

Ecco come potete realizzare un’incredibile creazione con una semplicissima bottiglia di plastica. Ci riuscirete in pochissimi minuti e vi svolterà la giornata: la scopa con una bottiglia di plastica

Vi sveliamo finalmente questo trucco geniale che vi permetterà di realizzare un oggetto d’uso quotidiano con delle semplici bottiglie di plastica.

Come riciclare le bottiglie

Le bottiglie di plastica sono un alleato perfetto dei lavori fai da te. Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo consumano bevande contenute in contenitori di plastica. A causa dell’inquinamento ambientale, però, bisognerebbe ridurre questo quantitativo e inoltre riciclare nel modo corretto.

Quando non è possibile, però, si possono riutilizzare le bottiglie di plastica, per dare vita a uno strumento assolutamente indispensabile all’interno delle nostre case.

Ma prima di svelarvi di quale accessorio si tratta, vogliamo mostrarvi quali sono i tanti lavori creativi che potete realizzare con le bottiglie di plastica. Innanzitutto potete dare vita a una zanzariera fai da te, che riesca ad attirare gli insetti e ad allontanarmi dalla vostra casa.

E poi potete realizzare una splendida lampada da giardino o un poggia bicchieri. E poi ancora un ferma carte o dei fiori decorativi da esporre in terrazzo o, perché no, in salotto.

Lasciate che la fantasia prenda il sopravvento e sbizzarrirvi. Non preoccupatevi di combinare dei pasticci, perché alla fine non state sprecando nulla, state semplicemente riutilizzando un materiale che altrimenti gettereste nell’immondizia.

Oggi, però, vogliamo darvi un’idea incredibile che potrebbe rivoluzionare completamente il vostro modo di fare le pulizie. Vi sveleremo, infatti, come realizzare un oggetto utilizzando unicamente una bottiglia di plastica.

Vi forniremo tutti i passaggi passo dopo passo. Siamo sicuri che riuscirete a realizzare questo strumento in un batter d’occhio.

Scopa con una bottiglia di plastica

Quello che vi spieghiamo oggi è come realizzare una scopa fai da te con una semplice bottiglia di plastica. Può servirvi per molte ragioni, specialmente nel caso in cui dobbiate pulire un grande terrazzo in velocità e non abbiate scope a sufficienza per ogni membro della famiglia.

È una soluzione ottima anche nel caso in cui dobbiate pulire una zona eccessivamente sporca e non vogliate usare la scopa che utilizzate di solito in casa.

Tutto quello che dovrete fare è procurarvi una semplicissima bottiglia di plastica. Procuratevi anche delle forbici.

Una volta ottenuto l’occorrente, tagliate la bottiglia a metà. Adesso, realizzate delle frange di plastica con le forbici, cercando di farle in modo che somiglino a quelle di una scopa.

Fatto ciò, procuratevi un bastone, magari quello di una vera scopa, e inserito all’interno del beccuccio della bottiglia, la parte dalla quale, per intenderci, viene fuori l’acqua.

Nel caso in cui il beccuccio risultasse troppo largo, applicate magari un elastico per fissare il bastone. Al contrario, invece, aprite il beccuccio con le forbici per allargarlo fino a quando non otterrete la giusta apertura.

Ora che vi abbiamo spiegato come realizzare una scopa con una bottiglia di plastica, potrete finalmente spazzare il vostro terrazzo o il giardino in modo rapido ed efficace, senza la necessità di spazzare con la vostra scopa di casa.