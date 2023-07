Chirurgo estetico consiglia questo utile metodo casalingo contro macchie e rughe

Un chirurgo estetico scopre un metodo utile per eliminare macchie e rughe dal viso e da altre parti del corpo. Si tratta di un metodo casalingo che pare sia molto efficace, scopriamo come prepararlo e applicarlo!

Sapevi che basta un metodo casalingo per eliminare macchie e rughe dalla pelle e lasciarla liscia e vellutata? Lo ha scoperto un chirurgo estetico, che ha deciso di renderlo pubblico per consentire a tutti di realizzarlo e applicarlo.

Usando questo metodo consigliato dal chirurgo non ci sarà bisogno di spendere tanti soldi in cosmetici e trattamenti costosi e con poco potrai rendere liscia la pelle e appianare le rughe. Scopriamo tutto sul metodo scoperto dal chirurgo!

Macchie e rughe invecchiano l’aspetto

Con l’avanzare dell’età la comparsa delle macchie sulla pelle è inevitabile. Sulla pelle compaiono anche lentiggini e altri inestetismi di colore marrone o grigio-nero che si formano sul viso, sulle mani e in altre parti del corpo che sono più esposte ai raggi solari.

Queste macchie o lentiggini solari si formano per un incremento della quantità di melanociti, ovvero le cellule produttrici della melanina, il pigmento naturale della pelle. In queste aree dove si formano le macchie dell’età è presente una concentrazione maggiore di melanociti.

Anche se si tratta di una concentrazione anomala, tuttavia le macchie non sono considerate una patologia, però sono antiestetiche e insieme alle rughe fanno apparire più vecchi.

Cosa ha scoperto il chirurgo estetico

Il dott. Fabjan, famoso chirurgo estetico e cofondatore di una clinica specializzata in trattamenti estetici, insieme ad un gruppo di esperti ha scoperto perché sulla pelle compaiono macchie scure, lentiggini e altre anomalie relative alla pigmentazione.

Il dottore ha spiegato in un breve video tutto ciò che riguarda la manifestazione delle macchie cutanee sulla pelle, le cosiddette macchie dell’età, le macchie scure, le lentiggini solari e altri inestetismi derivati dalla eccessiva pigmentazione.

Queste macchie rendono più vecchie le persone e le fanno anche apparire più grandi addirittura di vent’anni. Se da un lato molti credono che l’avanzare dell’età e la prolungata esposizione ai raggi solari siano le cause della comparsa delle macchie, il dott. Fabjan afferma che non è vero e lo dimostrano le sue ricerche condotte insieme a specialisti di livello internazionale.

Il motivo è una reazione a catena

Nel video presentato dal dott. Fabjan si assiste alla spiegazione da parte dell’esperto che illustra di persona la reazione a catena che porta a far comparire le macchie cutanee. Si tratta della mutazione dell’enzima pigmentario, ovvero di un enzima che ad un certo punto impazzisce e manda in tilt la produzione di melanina.

Avere una pigmentazione irregolare purtroppo non è piacevole ed è facile per una donna sentirsi sminuita e poco desiderata. Non sempre si hanno a disposizione tanti soldi per ricorrere a trattamenti e cosmetici costosi, per cui il dottor Fabian ha voluto approfondire la ricerca per trovare una soluzione naturale che potesse liberare la pelle dalle macchie.

Per fortuna è riuscito nel suo intento e ha creato una formulazione naturale che si applica in appena cinque minuti e che consente alla pelle di riacquistare la sua luminosità naturale. Niente trattamenti costosi per rendere più chiara la pelle, e neanche interventi laser o peeling chimici invasivi, che a volte rischiano anche di rovinare la pelle.

Soluzione perfetta per cancellare macchie e rughe

La soluzione individuata dal dottor Fabjan e dal suo team è l’unica che funziona e che schiarisce le macchie o addirittura le elimina. Tante sono le testimonianze su questo prodotto, e sono tutte positive, infatti affermano che nessun altro prodotto ha mai dato questo effetto.

Chi lo ha provato sostiene che per la prima volta ha avuto il coraggio di mostrarsi e di far vedere le zone esposte perché erano libere dalle macchie. Poter camminare in mezzo agli altri, sdraiarsi sulla spiaggia a prendere il sole e svolgere qualsiasi altra azione liberamente è una vera gioia con la soluzione trovata dal chirurgo famoso, perciò puoi provarla anche tu e liberarti per sempre da questo problema!