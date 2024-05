De Luca attacca don Patriciello: «Il Pippo Baudo dell’area Nord» | Interviene Giorgia Meloni

Il parroco di Caivano ha affidato a un post su Facebook la risposta alle parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

In difesa di don Maurizio Patriciello è intervenuta anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che – con lo stesso mezzo social – ha risposto al governatore.

Vincenzo De Luca attacca don Patriciello

Don Maurizio Patriciello è un prete noto a tutti per la sua lotta contro la camorra e i reati ambientali nella cosiddetta Terra dei Fuochi, quel lembo di terra tra le province di Napoli e Caserta in cui, per anni, sono stati fatti sversamenti abusivi di rifiuti e roghi tossici. Nato a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, nel 1955, don Patriciello ha lavorato come paramedico prima di decidere di entrare in seminario grazie all’incontro con un frate francescano che lo ha reintegrato nella Chiesa. Da allora, ha dedicato la sua vita alla lotta contro la criminalità organizzata e alla tutela del territorio inquinato dalle discariche industriali inquinanti e radioattive. Il parroco è noto per essere tra gli animatori del Comitato per la liberazione dalla camorra nell’area nord di Napoli.

Da due anni vive sotto scorta perché è diventato un obiettivo dei camorristi che non gradiscono la sua tenacia nella lotta alla criminalità. La sua presenza nella lista delle personalità scelte dalla premier Giorgia Meloni per promuovere il cosiddetto “premierato” ha suscitato critiche da parte del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha ironicamente definito don Maurizio Patriciello il “Pippo Baudo dell’area nord di Napoli”. In risposta alle parole del governatore, il prete anticamorra ha pubblicato un post su Facebook. Parole semplici, ma addolorate, che sono state condivise e simbolicamente “sottoscritte” da centinaia di utenti e fedeli, che non hanno mancato di dimostrare la loro solidarietà a don Maurizio.

Le parole di Giorgia Meloni

All’attacco di De Luca non è rimasta indifferente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che tramite lo stesso mezzo social ha risposto al governatore della Campania e ha ribadito la sua vicinanza al parroco di Caivano. “Voglio dire a Padre Maurizio che lo Stato c’è, al suo fianco. Che non è solo” ha scritto la leader di Fratelli d’Italia sulla sua pagina social.

Il presidente, dal canto suo, ha risposto a Giorgia Meloni con una breve nota. «Apprendo con animo turbato e contrito che l’on. Meloni ha trovato ‘spaventosa’ una mia battuta relativa alla sua performance sul premierato, e al carattere propagandistico che l’ha caratterizzata. Sono grato e commosso per l’attenzione. Ma sono spaventato del suo spavento» ha detto il governatore della Campania.