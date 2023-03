Carta igienica, la migliore costa poco più di 3 euro: zero sostanze tossiche

Ci sono diverse tipologie di carta igienica, ma ce n’è una che ha un costo abbordabile a fronte di ottima qualità. Ecco qual è.

Diverse tipologie non sono propriamente economiche ne tanto meno prive di sostanze tossiche. Vediamo perché.

Carta igienica, il prezzo cresce

Benché sia un prodotto di largo consumo e considerato di prima necessità, anche il prezzo della carta igienica è salito di parecchio.

Il prezzo della carta igienica cambia sulla base del tipo, della qualità e della marca. In genere, il costo varia da pochi centesimi a diversi euro per ciascun rotolo o confezione. Le marche più economiche, di solito, costano in media 1,50 per confezione da 4. Le marche di alta qualità o i produttori di un tipo di carta particolare possono costare molto di più.

Sul prezzo finale incide la qualità della carta, la sua capacità di pulire e la sua delicatezza sulla pelle. Anche il packaging è un fattore che potrebbe far lievitare il prezzo. Purtroppo, però, è emerso che in alcune tipologie di carta, sono presenti delle sostanze tossiche.

Vediamo qual è la quella considerata come migliore, priva di sostanze tossiche, che si può acquistare al supermercato per pochi euro, stando ad un’indagine promossa da Altroconsumo, associazione dei consumatori.

Quella migliore secondo Altroconsumo

Altroconsumo, nel corso della sua indagine, ha confrontato alcune marche che ci sono sugli scaffali del supermercato. L’obbiettivo dell’associazione è stato quello di trovare una carta igienica efficace, sostenibile, e non dannosa per la pelle di chi la usa.

Le marche di prodotto confrontate sono state 45, provenienti sia dai supermercati che dai discount. Tra le varie, ce n’erano anche alcune ecologiche ed altre realizzate in carta riciclata.

Ogni rotolo ha subito dei test e delle prove che hanno richiesto il supporto dei consumatori. Questi ultimi, hanno dovuto fare dei test alla cieca, senza conoscere il nome del brand affinché non ne fossero influenzati.

La carta igienica doveva rispondere positivamente o negativamente ad alcuni parametri ovvero:

assorbenza e resistenza

duttilità, morbidezza

sostenibilità di carta, tubo e packaging

caratteristiche della carta

info e descrizioni presenti sulle etichette.

Dopo aver incrociato i dati, stando ai risultati del test di Altroconsumo, la tipologia migliore in Italia, presente sugli scaffali del supermercato è quella a marchio Nicky Supreme. Il prezzo di vendita consigliato è di 3,48 euro per una confezione standard da quattro rotoli. La Nicky Supreme si è aggiudicata il punteggio di 82 punti su 100, con un’ottima valutazione.

Molto più penalizzata è quella riciclata che, pur essendo molto attenta all’ecosostenibilità, non ha raggiunto punteggi alti in diverse categorie. Spesso, infatti, risulta troppo cara oppure sgradevole al tatto.