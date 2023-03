“Brusco calo termico”, le previsioni di Giuliacci: cosa accadrà tra pochi giorni

Brusco calo termico nei prossimi giorni: questo è quanto prevede Giuliacci per i giorni a venire e proprio per queste zone. Quello che c’è da sapere a tal proposito.

Seppur arriveranno delle ondate di caldo, sembra che queste non dureranno tantissimo, poiché sono destinate ad avere vita breve e proprio per questo motivo. Questo è quanto affermato da Giuliacci, il quale ci ha dato delle indicazioni precise in base alle informazioni che ha potuto carpire dai vari modelli previsionali. Tutti i dettagli qui di seguito.

Brusco calo termico: prime informazioni

Come è stato accennato poco fa, è alle porte un brusco calo termico, ma prima di parlare di questo è importante mettere in rilievo che sta per arrivare una delle prime ondate di calore dell’anno corrente.

Questo è quanto affermato da Mario Giuliacci che ci fa sapere che grazie all’anticiclone che arriverà dal nord dell’Africa, arriverà anche una grande aria calda nel nostro territorio e precisamente sembra arrivare da specifiche aree come Algeria e Tunisia.

Secondo le prime informazioni che si possono avere in base alle varie previsioni sembra che inizieremo a percepire quest’aria calda tra la giornata di giovedì 30 marzo e sabato 1 aprile.

Ma sembra che tutto questo durerà ben poco, sapete? Nonostante sembrerà che sia arrivata a tutti gli effetti la primavera, in realtà la storia sembra essere un’altra. Dunque vivete pienamente le giornate appena indicate, perchè poi ci sarà un brusco cambiamento a livello di temperatura.

Brusco calo termico: cosa accadrà?

Come detto poco fa, a breve potremo assaporare la bellezza del vivere giornate calde caratterizzate da temperature tipiche dell’estate.

Questo succederà nello specifico in determinate aree dell’Italia, soprattutto in quella meridionale e delle Isole.

Ecco che si potranno avere delle temperature che potranno anche superare i 25 gradi e proprio in questa parte del territorio italiano.

Tutto questo, però, finirà ancora prima che inizi: ecco perché si parla di un brusco calo termico. Queste temperature estive lasceranno ben presto il posto a temperature diverse.

Quanto detto fa capire che l’ondata di caldo prevista e che sembra quasi rendere ufficiale l’arrivo della primavera in realtà sarà un qualcosa che durerà davvero poco. Secondo le previsioni dovrebbe durare massimo tre giorni e quindi i primi di Aprile già potremmo assistere a questi cambiamenti.

L’arrivo di correnti fredde

Sulla base di quanto detto sinora si evince che il caldo che arriverà sarà come un sogno che è destinato a finire prima del previsto.

Seppur arriverà questa ondata di caldo nelle giornate indicate poc’anzi, il tutto subirà un cambiamento a causa dell’arrivo di correnti fredde che porteranno a un calo delle temperature.

I valori che si registreranno a causa di queste correnti torneranno nella norma e sembra che potrebbero anche scendere di gran lunga. Insomma non faremo nemmeno in tempo ad abituarci al caldo che dovremo tornare a mettere i nostri cappotti. Questo per quanto riguarda le zone indicate, ovvero le zone meridionali dell’Italia. Il resto del paese invece? Cosa sappiamo a tal proposito?

L’anticiclone del nord Africa e la situazione nel Nord

L’anticiclone di cui si è parlato poco fa sembra essere arrivato in Italia il 20 Marzo portando così a un innalzamento delle temperature.

Sembra infatti che solo le aree prossime alle coste abbiano registrato delle temperature più fresche e questo a causa del mare.

Come abbiamo accennato questo caldo non è tornato in maniera omogenea sul nostro paese.

Ha infatti interessato la parte sud dell’Italia, proprio perché si tratta di una massa d’aria che viene dalle zone tropicali. Questo ha avuto sicuramente delle conseguenze.

Tra queste non si può non parlare dell’alta stabilità a livello atmosferico oltre che appunto dell’innalzamento delle temperature di cui abbiamo già parlato.

Aumento delle temperature che si è potuto osservare meglio nella giornata di ieri 22 Marzo soprattutto sulle regioni del Tirreno e sulle due Isole Maggiori. Vediamo come in Sicilia e in Sardegna i valori arriveranno anche a sfiorare i 26 gradi soprattutto nel pomeriggio.

Ecco perché si parla di poter assaggiare le temperature estive. A differenza di quello che invece sta accadendo nel nord Italia.

Da Venerdì 24 infatti sono previsti temporali e pioggia, anche se tutto questo non è destinato a durare a lungo. Proprio come le zone colpite dall’aria calda, poiché abbiamo visto che anche lì le temperature caleranno nuovamente.

Insomma in base a quello che è stato detto sinora, il sud Italia per qualche giorno potrà assaporare la bellezza delle temperature estive e questo per poco. Il tutto durerà al massimo 72 ore. Quindi approfittatene di queste giornate se volete fare qualche scampagnata o un pic-nic all’aperto, proprio perché poi ci sarà un brusco calo termico e non sarà più possibile fare nulla di tutto questo.

Le giornate da tener ben a mente, ricordiamo, sono quelle che vanno da giovedì 30 Marzo a sabato 1 aprile!