Charlotte Casiraghi, l’indiscrezione preoccupa i sudditi: soffre di una rara patologia

By

Figlia dell’ex principessa Carolina di Monaco, Charlotte Casiraghi sta preoccupando i sudditi per via delle sue condizioni di salute. Vediamo perché.

Non è solo un’ereditiera reale, Charlotte Casiraghi è anche una donna molto talentosa, impegnata e ambiziosa.

Charlotte Casiraghi: un’icona di stile

Figura iconica nota per la sua bellezza, eleganza e grinta, Charlotte Casiraghi è la figlia dell’ex principessa Carolina di Monaco e del suo secondo marito, Stefano Casiraghi.

Tuttavia, non è solo un’ereditiera reale, Charlotte Casiraghi è anche una donna molto talentosa, impegnata e ambiziosa. Ha studiato filosofia all’Università di Parigi e ha pubblicato diversi articoli e saggi sulle riviste di filosofia.

Tra le sue passioni: l’equitazione. Charlotte Casiraghi, infatti, è una cavallerizza molto esperta e ha partecipato a numerose gare a livello internazionale, vincendo anche diversi premi. Ha anche fondato il Gucci Paris Masters, un evento equestre di alto livello che si tiene ogni anno a Parigi.

La principessa è anche una fashion icon. Ha collaborato con diverse case di moda, tra cui Gucci, Montblanc e Chanel. Nel 2021, è stata nominata ambasciatrice di Chanel e ha partecipato alla campagna pubblicitaria per la collezione di borse Gabrielle Chanel Essence.

Oggi le sue condizioni di salute preoccupano i sudditi. Vediamo perché e cosa le sta capitando.

Perché i sudditi sono preoccupati

Charlotte Casiraghi avrebbe preoccupato i suoi fan dopo la sua seconda gravidanza, a causa della sua estrema magrezza. Secondo una rivista francese, infatti, sarebbe incinta del suo terzo figlio.

Sono iniziate a circolare delle voci circa i disturbi alimentari che avrebbe potuto avere, inclusa la mommyrexia, una sorta di anoressia materna che comporta il seguire una dieta rigorosa per ritrovare rapidamente la sua figura pre-gravidanza.

La mommyrexia colpisce le donne eccessivamente preoccupate di mantenere la loro magrezza o addirittura di non aumentare di peso durante la gravidanza. Alcune donne arrivano persino a fare calcoli per determinare quanto il loro bambino dovrebbe pesare in ogni fase della gravidanza, al fine di controllare il proprio peso eccessivo.

Questo disturbo, però, non è mai stato confermato. Anche perché, non è stata confermata nemmeno la sua terza gravidanza.

La principessa, infatti, è stata vista alla Fashion Week Parigina con un cappotto maculato e un abito nero che non lasciavano intravedere un possibile pancino. Il suo look ha incantato, però, anche per la presenza di un dettaglio: delle vertiginose scarpe rosse con la zeppa.

Inoltre, ha abbandonato le sue borse firmate per poter una tote in canvas con un messaggio: Toute personne qui tombe a des ailes ovvero Coloro che cadono hanno le ali ovvero il titolo di una raccolta di poesie dell’austriaca poetessa Ingeborg Bachmann. Per la sua gravidanza o ipotetica malattia, dunque, bisognerà attendere conferme ufficiali.