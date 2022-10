Caro bollette, nuovo bonus luce e gas da 600€: chi può richiederlo

Il caro bollette non si ferma per questo motivo viene messo sul tavolo il nuovo bonus luce e gas con un solo requisito richiesto.

Uno dei temi attuali principali è senza dubbio il caro bollette che sta pian piano portando i cittadini italiani sull’orlo di una crisi di nervi. Il nuovo Governo Meloni ha messo in campo degli aiuti che sono riferiti a quelli pensati dall’ex Governo Draghi. In merito al discorso specifico di luce e gas è importante dire che c’è un nuovo bonus da 600 euro ed è richiesto solo un requisito in particolare per la richiesta.

Rincari e caro bollette, bonus all’attivo

Ci sono moltissimi bonus all’attivo, come il bonus famiglia da 1.000 euro e altri che possono aiutare le famiglie ad arrivare a fine mese. Ovviamente oggi il tema caldo è relativo alle bollette di luce e gas, perché le famiglie non riescono a pagare le bollette e le difficoltà economiche sono tantissime.

È oramai risaputo che le bollette in questo mese di ottobre sono aumentate del 60% con un aumento complessivo dal 2020 del 300%: dati che vengono riportati dalle maggiori testate nazionali in riferimento a quanto evidenziato dalle stime e dagli esperti.

Sono tantissime le famiglie che non possono arrivare a fine mese e per questo motivo si fa un riferimento diretto ai vari bonus di Stato. L’ex Governo Draghi ha erogato un bonus che è per le famiglie con ISEE entro i 12.000 euro e molto basso. Quello nuovo che è stato erogato oggi è un aiuto concreto e il Governo Meloni ha in mente di poter aumentare la soglia dell’ISEE abbracciando molte più persone che ne hanno bisogno.

Bonus luce e gas 600 euro: come richiederlo

Il bonus luce e gas 600 euro rappresenta un nuovo aiuto per le famiglie, soprattutto per chi non riesce ad arrivare a fine mese e pagare le utenze che arrivano con tantissimi zeri. Secondo le stime, gli aumenti andranno avanti per tutto il 2023 e non sono previsti ribassi.

Per il bonus citato da 600 euro si dovrà fare domanda entro e non oltre il 31 dicembre 2022 con soglia ISEE non superiore ai 12.000 euro. Questo vuol dire che le famiglie potranno essere in grado di respirare e avere dei soldi in più da ottenere.

La vera novità è che questo aiuto non corrisponde solamente al pagamento di luce e gas, ma anche per un’altra utenza. Infatti, si potrà usare anche per la bolletta della luce o per la tassa sui rifiuti.

Come per tantissimi aiuti che adesso sono a disposizione, anche questo viene messo a disposizione da un Comune in particolare che è quello di Lierna.

Per riceverlo basterà andare sul sito ufficiale del Comune e compilare il modulo, allegando anche la documentazione richiesta e l’ISEE di competenza che non dovrà superare i 12.000 euro. Nei prossimi giorni ci saranno bonus che verranno erogati da tutti i comuni italiani, per questo motivo è bene tenere sempre d’occhio i siti ufficiali e fare domanda entro le date stabilite.