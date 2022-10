Michelle Hunziker, è ritorno di fiamma: il dolce gesto di lui confermerebbe tutto

Michelle Hunziker, il loro ritorno di fiamma pare essere certo. Il gesto di lui confermerebbe tutto. Ecco che cosa sta accadendo tra i due ex.

Ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e il suo famoso ex? Il gesto che ha fatto lui non lascia più alcun dubbio. I fan sono al settimo cielo per i due.

Michelle Hunziker ritorna sui suoi passi

Che straordinario momento sta vivendo la conduttrice svizzera, volto noto di Striscia la Notizia e della televisione italiana. Sua figlia Aurora tra qualche mese la renderà nonna di un meraviglioso maschietto e lei, che ha solo 45 anni, non vede l’ora di cimentarsi in questa nuova esperienza che affronterà sicuramente, come è solita fare, sempre con il suo straordinario sorriso.

Anche professionalmente parlando tutto procede a gonfie vele. Ci sono, si mormora, nuovi progetti in vista per Michelle che per un altro anno di seguito potrebbe confermarsi ancora la regina della rete del Biscione.

Da qualche settimana, la bionda è obiettivo principale dei tabloid italiani e tedeschi per via del suo riavvicinamento all’ex. Queste voci che diventano, giorno dopo giorno, sempre più insistenti, sembrerebbero aver trovato la conferma.

Il gesto di lui lascia tutti di stucco. Entrambi sono intenzionati davvero a darsi un’altra possibilità. Ecco che cosa ha fatto l’ex della bella bionda sconvolgendo tutti.

Il gesto di lui non lascia dubbi: il ritorno di fiamma fa impazzire i social

Michelle Hunziker potrebbe ritornare sui suoi passi e darsi un’altra possibilità con il suo ex compagno. Lei e Tomaso Trussardi pare proprio che abbiano intenzione di riprovare a ricostruire e rimettere in piedi la loro splendida famiglia.

Per 10 anni la conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda sono stati uniti in matrimonio e dal loro amore sono nate due figlie, Celeste e Sole, la loro ragione di vita. Solo qualche giorno fa, in occasione del compleanno di Sole, Tomaso e Michelle si sono riuniti e hanno festeggiato il genetliaco della loro meravigliosa creatura. Ma non è tutto.

Tomaso, proprio recentemente, è stato avvistato sotto casa di Michelle. Nell’abitazione della conduttrice svizzera ha trascorso la notte: questo suo curioso comportamento ha fatto gridare ad un riavvicinamento tra i due ex.

Ma ci sono anche altre novità succulente. Ve le diciamo. Quando Michelle e Tomaso si sono fidanzati, l’imprenditore di moda è entrato a far parte di una famiglia molto complicata composta non solo dalla Hunziker ma anche da Aurora Ramazzotti che al tempo aveva 16 anni.

Si trovava dunque in un periodo complicato della sua vita, la famosa figlia d’arte, che viveva un rapporto conflittuale con la mamma e il patrigno. Fortunatamente, la dolcezza e la sensibilità di Tomaso hanno fatto sì che Aurora si affezionasse subito all’imprenditore di moda che ancora oggi è per lei una persona importante.

Tuttavia, patrigno e figlia acquisita, per un po’ di tempo hanno vissuto una profonda crisi. Dopo l’annuncio della separazione di Tomaso e Michelle, Aurora e Trussardi hanno smesso di seguirsi sui social.

Sebbene entrambi in diverse interviste abbiano parlato bene l’uno dell’altra, si percepiva comunque dalle loro dichiarazioni un senso di freddezza e di distacco. La situazione sembra essersi risolta per merito non soltanto del riavvicinamento di Tomaso a Michelle ma anche per il buon cuore di Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti.

Cerza è rimasto in ottimi rapporti con l’imprenditore di moda e sembra che sia stato lui il Cupido familiare, colui che ha fatto riavvicinare Tomaso e Aurora che oggi sono tornati a seguirsi nuovamente sui social.

Che Trussardi abbia fatto questo passo nei confronti di Aurora proprio per riavvicinarsi anche Michelle per ricostruire con lei la sua vita? I fan sperano davvero che presto i due ex possano confermare queste voci che al momento suonano meravigliosamente bene.