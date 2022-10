Lazio-Sturm Graz, Sarri lancia Gila al fianco di Romagnoli

Dopo il pareggio ottenuto in Austria la Lazio non può più permettersi passi falsi e stasera contro lo Sturm Graz servirà vincere per dare un segnale importante al Gruppo F di Europa League che vede biancocelesti, austriaci, Midtjylland e Feyenoord a quota 4 punti.

Dopo quattro vittorie consecutive in campionato la Lazio di Maurizio Sarri ha bisogno di trovare continuità anche in Europa League, competizione dove finora ha raccolto appena 4 punti in tre partite deludendo nella clamorosa trasferta norvegese dopo il Midtjylland si è imposto addirittura per 5-1.

La situazione di totale equilibrio nel Gruppo F di Europa League obbliga i capitolini a vincere per mettere la testa davanti ed agguantare la qualificazione aritmetica il prima possibile.

Tutti a disposizione per Maurizio Sarri che recupera anche Danilo Cataldi dopo i problemi muscolari accusati nella trasferta di Firenze.

La giornata di oggi potrà definire le gerarchie del girone in modo definitivo con i biancocelesti che hanno l’obbligo di superare il turno in una competizione che, come rivelato dallo stesso allenatore, rappresenta uno degli obiettivi stagionali della società.

Lazio con Romagnoli e Gila in difesa, ballottaggio sulle fasce

In porta la sicurezza ormai si chiama Ivan Provedel, davanti a lui agiranno Romagnoli e Gila (preferito a Patric) con Lazzari e Hysaj al momento in vantaggio su Marusic per occupare le corsie laterali.

A centrocampo possibile chance per Basic con Luis Alberto e Cataldi a completare il reparto, probabile turno di riposo per Milinkovic-Savic.



Davanti dovrebbe essere confermato il solito tridente con Felipe Anderson e Zaccagni a sostegno di Ciro Immobile, ancora indietro fisicamente Pedro che con la Fiorentina è entrato solo a 10′ dal fischio finale.

Sturm Graz con Ajeti e Boving in attacco

Già nella gara di andata gli austriaci hanno dimostrato di essere una squadra ben organizzata, attenta in fase difensiva e pronta a ripartire con qualità.

All’Olimpico i ragazzi di Christian Ilzer faranno una partita prevalentemente difensiva cercando di tenere contro il devastante attacco biancoceleleste.



Sturm Graz in campo con il solito 4-3-1-2 che garantisce tanta intensità e dinamismo nella zona centrale del campo.

Siebenhandl tra i pali, Dante, Wuthrich, Affengruber e Ingolitsch in difesa, Hierlander, Stankovic e Prass in mediana con Horvat davanti alle due punte Ajeti e Boving.





Lazio-Sturm Graz, statistiche

La Lazio vanta due vittorie e due sconfitte in casa contro squadre austriache, l’unico precedente all’Olimpico contro lo Sturm Graz è negativo con gli ospiti che si imposero nella Coppa Uefa del 2022/2003.

I biancocelesti non perdono da 6 partite in casa nei match di Europa League, gli austriaci invece viene da tre sconfitte esterne consecutive in questa competizione.