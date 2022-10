Serena Bortone, avete visto com’era a 18 anni? Di una bellezza inaudita | FOTO

La nota conduttrice Serena Bortone è la conduttrice di Oggi è un altro giorno e ha iniziato la sua carriera molto presto. L’avete mai vista da giovane.

Nata nel 1970, della vita privata di quando Serena Bortone era piccola si sa poco o nulla.

Chi è Serena Bortone?

Nata nel 1970, a Roma, dell’infanzia di Serena Bortone si conosce davvero poco. Tra ciò che è emerso, si sa che è stata sua madre a trasmetterle la passione per la lettura. Sempre lei, inoltre, le avrebbe trasmesso la passione per l’inglese dato che insieme a suo padre, la mandava in Inghilterra periodicamente per studiare la lingua. Serena Bortone ha raccontato che, grazie a sua madre, è riuscita ad essere sempre molto decisa e a ragionare da sola, con la propria testa.

Tutte caratteristiche che l’hanno poi condotta ad avere una carriera davvero molto brillante. Infatti, da ragazzina sognava di diventare giornalista e sappiamo che c’è riuscita. La partecipazione al suo primo programma televisivo fu quando aveva 15. All’epoca, era per una rete privata.

La sua esperienza come autrice televisiva è datata 1989 quando sedeva alle poltrone della redazione di Alla Ricerca dell’Arca che andava in onda su Rai 3. Nel 1994, poi, arrivò il successo poiché divenne autrice di Mi Manda Lubrano che poi cambiò nome in Mi Manda Rai 3. Divenne giornalista inviata per TeleCamere che iniziò a condurre nel 2006.

Sin dal 2020 conduce la trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno ma è stata al timone anche di un altro programma degno di nota: Agorà che ha anche ideato ed è incentrato sulla politica. Ad Agorà, come sua sostituta, c’è Luisella Costamagna.

Proprio nel corso della trasmissione che conduce, Serena Bortone ha fatto un gesto molto simbolico per manifestare vicinanza alle donne iraniane: si è tagliata una ciocca di capelli in diretta.

Com’era da giovane

Anche se è una donna molto riservata, ciò non le ha impedito di avere dei profili social degni di nota. Nonostante questo, non si è riuscito ad estrapolare poi molto dalla sua vita privata. Qualche indiscrezione, però, è stata fatta. Si dice, infatti, che abbia in corso una frequentazione con un uomo più giovane di lei.

Dagospia, infatti, ha fatto trapelare anche il nome. Serena Bortone starebbe frequentando Lorenzo Viotti, un direttore d’orchestra. L’uomo è stato ospite del suo programma diverse volte. Proprio mentre lasciavano gli studi sarebbero stati visti insieme. Conferme da parte della ipotetica coppia non sono arrivate ma neanche smentite.

Del resto, non ci sarebbe da meravigliarsi poiché la Bortone è ed era una donna molto bella. Da poco è trapelata una foto di quando aveva diciotto anni: capelli ricci biondi, fare sicuro e sigaretta tra le dita. Una donna per cui perdere la testa.