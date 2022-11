Camino solare, in cosa consiste: quali sono tutti i pro e i contro

Ecco che oggi vi sveliamo cos’è un camino solare, come funziona e tutti i pro e i contro del caso. Un’alternativa al riscaldamento tradizionale.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sul camino solare, un’invenzione rivoluzionaria e rinnovabile alternativa al riscaldamento classico.

Cos’è un camino solare

Non tutti lo sanno, ma esiste la possibilità di riscaldare la propria casa grazie ai camini solari. L’interesse nei confronti della tutela dell’ambiente sta aumentando sempre di più e con lui anche la sperimentazione di nuove energie rinnovabili.

Una di queste è il camino solare, che ci consentirebbe di riscaldare la nostra abitazione sfruttando, appunto, il potere dell’energia solare. La cosa indispensabile che bisogna possedere per realizzarlo è una canna fumaria che ci permetta di raccogliere il calore.

E poi ancora servono un pozzo che ci permetta di ventilare e persino un condotto necessario al fluire dell’aria.

Il camino solare raccoglie il calore durante il giorno grazie alla corrente ascensionale e lo diffonde in tutto l’ambiente riscaldandolo.

E’ necessario che il camino venga installato in una parte strategica della casa, magari quella più illuminata, e che venga costruito in materiali performanti, come ad esempio delle pareti in vetro e le vernici scure.

La novità incredibile, che nessuno di noi avrebbe mai pensato di associare alla parola “camino”, è che questo strumento non solo può riscaldare la casa, ma anche rinfrescarla.

Per far sì che raffreddi, bisogna inserire al suo interno una parete fatta di pietra oppure di calcestruzzo. Ma quali sono i pro e i contro di questo strumento davvero innovativo? Scopriamoli insieme!

I pro e i contro di questo sistema tecnologico

I pro del possedere un camino solare sono tantissimi. Innanzitutto si tratta di un sistema che sfrutta l’energia rinnovabile, quella del sole, e che quindi non contribuisce all’abuso dell’energia esauribile né alla distruzione degli habitat terrestri.

Inoltre, ci permette di risparmiare moltissimo in bolletta tutti quei soldi che andremmo a spendere se usassimo i tradizionali condizionatori o le stufe a gas ed elettriche.

Per quanto riguarda i contro, invece, dobbiamo tenere in considerazione che non tutte le abitazioni delle nostre città permettono la sua installazione. Come vi abbiamo detto, infatti, è necessario possedere una camma fumaria o crearla: ciò non è possibile, ad esempio, se non nelle case indipendenti o negli attici dei palazzi.

Inoltre, i costi di costruzione e di installazione sono naturalmente più elevati rispetto a quelli d’acquisto e di installazione di un condizionatore o di una stufa: non tutti gli italiani possono permettersi di beneficiarne.

Questo sistema innovativo per riscaldare e raffreddare la casa è davvero moderno, anche se in realtà lo si usava già dai tempi dei romani. Veniva costruito in maniera rudimentale, ma era comunque efficace.

Già i romani avevano compreso l’importanza di sfruttare il potere dell’energia naturale. Oggi, per noi, farlo è una vera e propria necessità visto il cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova i nostri habitat e il meteo.