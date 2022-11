Se lo fai 1 volta al mese il lavandino non si intasa più: risparmi i soldi dell’idraulico

Questo devi farlo una volta al mese se non vuoi che il lavandino non si intasi più: ecco come risparmiare i soldi dell’idraulico.

Quante volte il lavandino si intasa e noi non sappiamo più cosa fare? Ci sono delle cause determinanti ed è per questo che almeno una volta al mese è necessario valutare bene cosa fare. In realtà non bisogna aspettare che il lavandino si intasi per intervenire, ma contrastare il fenomeno appena possibile così che non si rischi di dover chiamare l’idraulico. Questo metodo lo consente e fa risparmiare anche tantissimi soldi. Scopriamo insieme di cosa stiamo parlando.

Come prevenire l’intasamento dei tubi del lavandino?

Lo scarico del lavandino si intasa regolarmente e chiamare l’idraulico è diventato un appuntamento fisso? Da oggi non è più necessario, perché esiste un trucco che consente di evitare che questi tubi si blocchino o che comunque si riescano a sbloccare quando ci sono troppi detriti al loro interno.

Le prime operazioni per prevenire l’intasamento dei tubi sono dei piccoli accorgimenti. È infatti bene installare dei filtri di scarico al fine che tutti i residui di cibo che vengono buttati nel lavandino non si accumulino tra loro. Questi sono responsabili dei cattivi odori che emergono dal lavandino e del possibile blocco: questo piccolo oggetto raccoglie ogni tipologia di cibo, detrito o altri residui così che non vadano nello scarico direttamente. Il colino non è solo per il lavandino della cucina, ma ottimo anche per la vasca da bagno – doccia – lavandini di vari ambienti e tutti i posti dove ci sono gli scarichi.

È inoltre sconsigliato, oltre che vietato dalle normative antinquinamento, gettare grasso e olio negli scarichi. Non solo inquinano ma creano un intasamento che attira batteri e parassiti.

Metodo da fare una volta al mese: in questo modo il lavandino non si intasa

Non solo i metodi di cui sopra, perché il ristagno di acqua provoca cattivi odori e anche residui che tornano dai tubi e si depositano senza andare più via. Comprare dei detergenti chimici non è una buona idea, non solo per il nostro ambiente ma anche per il budget di fine mese. Tra l’altro, tutti i componenti chimici a lungo andare potrebbero corrodere i tubi dei vari sanitari.

Tutto questo porta ad una soluzione che contrasta l’intasamento oppure lo risolve, da fare sempre una volta al mese. L’ingrediente protagonista è il bicarbonato di sodio, sempre presente quando si tratta di poter fare un qualcosa di potente per la propria casa. La sua composizione naturale è adatta a dissolvere i depositi di cibo, eliminare il grasso in eccesso sino a trattare i batteri che si possono depositare lungo i tubi.

Basterà riempire un secchio di acqua calda e aggiungere una tazza di bicarbonato, con un cucchiaio di detersivo. Tutto poi deve essere amalgamato e lasciato a riposo per poco tempo. Nel frattempo, negli scarichi si versa una goccia di detersivo lasciandolo agire qualche minuto.

È il momento di versare la soluzione che è stata precedentemente preparata, ed è una operazione da fare regolarmente una volta al mese.