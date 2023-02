Camilla Parker, avete mai visto la mamma? Addirittura più bella di lei | FOTO

By

Impossibile non legare la figura di Camilla Parker a quella della madre. Non l’avete mai vista? Veramente bellissima.

Camilla Parker è passata da essere la terza donna in un matrimonio difficile sino alla Regina Consorte. Oggi è il volto vicino al Re Carlo III, nonostante la sua vita non sia stata facile. Camilla ha saputo andare oltre le critiche delle persone facendo conoscere un lato di se completamente diverso: donna di carattere e dalle grandi passioni, deve il sorriso e il suo modo di fare alla bellissima madre. L’avete mai vista? Molto più bella di lei quando era giovane.

Camilla Shand e il rapporto con la madre

Camilla Shand oggi è la Regina Consorte pronta a prendere per mano Re Carlo III durante l’incoronazione. Come accennato, la moglie del Sovrano non ha avuto dei momenti molto facili considerando il suo passato.

L’amore della vita di Carlo è stato messo da parte per sposare Lady Diana, con la quale ha avuto William – futuro erede al trono – e Harry il secondogenito ribelle. La storia di due individui che hanno avuto vite separate, ma che alla fine si sono ritrovati e sposati con il benestare della Regina Elisabetta.

Lasciando un attimo da parte i gossip e tutto il passato che descrive la vita di questa donna, nel suo mondo c’è anche una madre bellissima e molto amorevole dal carattere forte e deciso. Da lei Camilla ha preso la tenacia, il sorriso e le tantissime passioni.

Rosalind Shand da giovane: bella e di carattere

Rosalind Shand, mamma amorevole della Regina Consorte Camilla, dinanzi all’incoronazione avrebbe sicuramente sorriso. La figlia ha passato momenti da dimenticare per via dei gossip e della sua relazione con Carlo.

Nata nel 1921 è cresciuta circondata dagli affari di suo padre, fondatore di una azienda di costruzioni tra le più importanti di tutto il Regno Unito. Nel 1939 ha un incontro molto particolare con Re Giorgio VI e una piccola Elisabetta, per il celebrare il debutto in società di queste giovani ragazze.

Rosalind incontra Bruce Shand e si sposano nel 1946, subito dopo la guerra cercando di formare la famiglia che desideravano da tempo. Dal loro amore sono nati Camilla, Annabel e poi Mark.

Rosalind è sempre stata ricca di famiglia, per questo ha voluto dedicare la sua vita a prendersi cura degli altri con un occhio attento ai figli e alla loro crescita. Una donna che diceva in faccia tutto quello che pensava senza filtri, una bravissima vivaista e molto acuta, sempre pronta a prendere in mano le situazioni.

La vita di Rosalind è stata interrotta da una malattia – osteoporosi – che l’ha portata alla degenerazione. Un male preso in eredità dalla madre Sonia Cubitt, morta nel 1986.

Le diagnosi del tempo non erano accurate come quelle di oggi e nel 1994 ha lasciato questo mondo all’età di 72 anni. Era molto bella, regale e con un sorriso sincero che ricorda molto quello di sua figlia, oggi Regina Consorte.