Ruby Ter, arriva l’assoluzione per Silvio Berlusconi

Assoluzione per Silvio Berlusconi nel caso Ruby Ter. Stessa decisione anche per Karima el Mahroug, una delle ragazze delle feste di Arcore.

Sul caso Ruby Ter, Silvio Berlusconi è stato assolto, seguendo la formula del “perché il fatto non sussiste“. Le assoluzioni sono state predisposte anche per Karima el Mahroug, detta Ruby e altre venti ragazze che, al tempo, furono ospiti del leader di Forza Italia nella villa di Arcore, luogo in cui venivano organizzate serate.

Ruby Ter: assoluzione per Silvio Berlusconi

Assoluzione per Silvio Berlusconi, in merito al caso Ruby Ter: il leader di Forza Italia, dunque, è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari. Stessa decisione è stata presa per i 29 imputati coinvolti nel medesimo processo, nonché prosciolti alcuni per prescrizione relativa a posizioni minori.

“Il fatto non sussiste”: tale formula ha riguardato non solo l’ex Presidente del Consiglio, ma anche Karima el Mahroug e le altre venti ragazze che furono ospiti alla villa di Arcore, dove venivano organizzate serate.

Dopo sei anni di processo, dunque, crollano le accuse di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari per Silvio Berlusconi, per il quale la Procura aveva chiesto una pena di sei anni e una confisca di oltre 10 milioni di euro.

Assolti dalle accuse, oltre alle ex olgettine – come furono definite al tempo – anche l’avvocato Luca Giuliante, ex legale di Ruby e Luca Risso, ex fidanzato della ragazza, sul quale pendeva l’accusa di riciclaggio.

Calunnie e false testimonianze

Sottoposte a prescrizione poche imputazioni, ossia una calunnia contestata a Roberta Bonasia e le presunte false testimonianze che sarebbero state elaborate dalla moglie del pianista di Arcore, Simonetta Losi e dall’ex senatrice Maria Rosaria Rossi.

Diversi verbali, relativi a diciotto ragazze, non erano stati considerati dai giudici che li avevano considerati “inutilizzabili” e ciò forse ha inciso sul verdetto finale. Non sarà, dunque, effettuata la confisca dei beni, con conseguente dissequestro delle somme sequestrate nel corso delle indagini.

Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi, ha espresso soddisfazione per l’assoluzione elaborata per il proprio assistito: “Non posso che essere enormemente soddisfatto, tre su tre!”, ha esclamato l’avvocato, riferendosi alle precedenti assoluzioni ottenute.

Karima el Mahroug, dal canto suo, ha affermato che “Ruby è stata tutta un’invenzione” e che, alla luce dei recenti risvolti per lei “è finito un incubo”, che dovrà assimilare con il tempo, anche se è felice perché la “verità è venuta fuori”.