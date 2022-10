Camilla Parker, avete mai visto il figlio? Altro che William e Harry | FOTO

Dopo la morte della Regina Elisabetta II, Camilla Parker è diventata ufficialmente la Regina Consorte di Re Carlo III. Ma avete mai visto suo figlio? Ecco chi è Tom Parker Bowles.

Il mondo monarchico in Inghilterra è radicalmente cambiato dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II lo scorso 8 settembre, soprattutto perché suo figlio Carlo è diventato il nuovo Re del regno.

Con lui, sale al trono anche Camilla Parker Bowles, la Regina Consorte, sua moglie dal 2004 che ora ha un ruolo molto importante al fianco di suo marito. Ma non tutti conoscono suo figlio Tom. Ecco chi è e cosa fa.

Tom Parker Bowles, figlio della Regina Consorte Camilla

Tutti gli occhi del mondo in questi mesi sono puntati sulla Royal Family, soprattutto su Re Carlo III e la sua Regina Consorte Camilla.

Camilla Parker Bowles è sempre stata presente nella vita di Carlo: la loro è una storia travagliata ma che poi si è conclusa con il lieto fine nel 2004, quando i due sono convolati a nozze.

Ora, Camilla si ritrova ad avere un ruolo molto importante, anche se è stato chiaro da subito che i suoi figli Tom e Laura non avranno mai titoli o sicurezza, come tutti i membri della Royal Family.

Tom Parker Bowles è il primogenito di Camilla, noto grazie alla sua carriera da critico gastronomico, molto rinomato e pluripremiato. Secondo quanto riportato da The Famous People , ha scritto sette libri di cucina, vincendo la Guild of Food Writers nel 2010 per “Full English: A Journey Through the British and Their Food”.

Tom Parker Bowles ha anche scritto diverse recensioni di cibo per importantissime pubblicazioni britanniche, come The Mail on Sunday e anche GQ, inoltre è stato editore gastronomico per Esquire.

Noto anche in tv, Tom ha partecipato come giudice a reality show come Food Glorious Food e The Hot Plate.

Il figlio di Camilla ama tantissimo questo mondo, gli chef e il cibo e adora viaggiare per il mondo per scoprire nuovi mondi culinari.

La vita privata di Tom Parker Bowles

Il figlio della Regina Consorte Camilla non ha avuto una vita privata molto semplice, ha sofferto tanto ma per fortuna è riuscito ad andare avanti.

Tom Parker Bowles ha sposato nel 2005 la fashion editor Sara Buys, con un matrimonio alla Chiesa di San Nicola sul Tamigi, al quale ha partecipato tutta la famiglia, compresi i fratellastri William e Harry.

Tom e Sara hanno avuto due splendidi figli, Lola nata nel 2007 e Freddy, nato nel 2010. Purtroppo, però, la coppia si è separata nel 2018, anche se sono rimasti in buoni rapporti, partecipando anche insieme al matrimonio di Harry e Meghan Markle.

Tom ha poi intrapreso una relazione con la giornalista Alice Procope, per due anni, finché tragicamente la donna è stata stroncata da un tumore nel 2021. Una sofferenza immensa per Tom, che ha vissuto il suo dolore in privato, dal quale ancora non si è ripreso del tutto.

Ora, insieme all’ex Sara, Tom è concentrato sulla felicità e la serenità dei due figli, che ora sono la sua gioia più grande.