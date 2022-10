Pamela Prati, a 18 anni faceva girare la testa a tutti: eccola | FOTO

By

Negli ultimi anni, Pamela Prati è tornata in tv in diversi reality, ma soprattutto per uno scandalo che l’ha vista protagonista. Ma ve la ricordate quando ha cominciato la sua carriera ai tempi del Bagaglino? Ecco com’era bella e diversa da oggi.

La showgirl Pamela Prati ormai lavora in televisione da quando era davvero giovane: tra alti e bassi, ha costruito la sua carriera, che negli ultimi anni è tornata in auge grazie al Grande Fratello Vip e a uno scandalo che l’ha vista protagonista.

Pamela è molto cambiata negli anni, infatti, chi la ricorda negli anni ’90 fa fatica a riconoscerla. Avete mai visto com’era? La sua bellezza scioccava tutti.

Pamela Prati, chi è la showgirl

Pamela Prati nasce come Paola Pireddu ed è originaria di Ozieri, in Sardegna in provincia di Sassari. Ha sempre amato il mondo dello spettacolo, tanto che dagli anni ’80 comincia a lavorare a tantissime trasmissioni televisive.

In particolare, entra a far parte del Bagaglino, una compagnia di varietà molto famosa di Roma, creata da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci.

Pamela ha cominciato la sua carriera da soubrette in televisione, senza poi lasciarla per i decenni successivi, dedicandosi anche ogni tanto al cinema e alla musica.

Si sposa nel 2009 con Daniel Sebastian, ma il matrimonio è durato solo due anni. Inizia poi una relazione con Francesco Cordova, un ragazzo di 23 anni più giovane, con il quale è finita qualche anno dopo.

Recentemente, tra il 2018 e il 2019, Pamela Prati è rimasta coinvolta in un caso mediatico assurdo, sulla sua relazione con il presunto imprenditore Mark Caltagirone.

Pamela annunciò pubblicamente a Domenica IN le sue prossime nozze con quest’uomo, raccontando di aver adottato anche un bambino, Sebastian.

Dopo poche settimane, si scopre che è tutto falso: la Prati, per proteggersi forse, accusa le sue due ex agenti Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo di averla raggirata, facendole credere dell’esistenza di quest’uomo.

Un caso davvero che ha dell’incredibile e di cui si parla ancora oggi, che Pamela partecipa per una seconda volta al Grande Fratello Vip, forse per dare uno smacco alla sua carriera finita nel baratro.

Pamela Prati da giovane: ricordate com’era bella?

Pamela Prati oggi ha 63 anni, ma tutta Italia la conosce davvero da anni e anni, già dagli anni ’80.

Quando ha iniziato, faceva già la modella e la fotomodella ed era davvero bellissima, con lunghi capelli castani con venature rosse, un fisico mozzafiato e un viso stupendo, ancora non invaso dai ritocchini fatti durante gli anni.

In quel periodo, Pamela dimostrava costantemente il suo talento e la voglia di fare spettacolo, partecipando a tantissimi progetti, trasmissioni, al fianco dei più famosi come Teo Teocoli, Massimo Boldi, Pippi Franco e tantissimi altri.

Ha partecipato a La sai l’ultima?, riconfermata come conduttrice per ben due stagioni, poi a Scherzi a Parte, Re per una notte, Sotto a chi tocca e poi ancora “Saloon”, “Marameo”, “Mi Consenta” e tanti altri.

Anche oggi, Pamela è una bellissima donna, questo non si discute, ma all’epoca insieme alla collega Valeria Marini, era davvero una delle showgirl più affascinanti della televisione italiana.